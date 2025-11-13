Rusza turniej, na który czekała cała Polska. Iga Świątek powalczy o coś więcej niż trofeum

Iga Świątek wraca do drużyny narodowej

Iga Świątek po roku przerwy wraca do drużyny narodowej i chce pomóc jej w wygraniu turnieju barażowego w Gorzowie Wielkopolskim. Stawką jest awans do decydującego etapu kwalifikacyjnego do BJK Cup Finals 2026 w Shenzhen. Po raz ostatni wiceliderka rankingu WTA grała w kadrze w listopadzie 2024 roku, gdy pomogła drużynie w awansie do półfinału turnieju finałowego w Maladze. Do tej pory to najlepszy wynik Biało-Czerwonych w historii ich występów w Billie Jean King Cup.



Z pewnością Idze Świątek nie zabraknie motywacji w Gorzowie Wielkopolskim. Jest podrażniona po porażce w fazie grupowej turnieju WTA Finals w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Tam nieoczekiwanie odpadła już po dwóch pierwszych meczach. Z pewnością liczyła na więcej. Turniej WTA Finals ostatecznie wygrała Kazaszka Jelena Rybakina.

Kto jeszcze znalazł się w kadrze?

Poza Igą Świątek w kadrze reprezentacji Polski znalazły się:



Katarzyna Kawa

Martyna Kubka

debiutująca w drużynie Linda Klimovicova.



Ze względu na urazy i przemęczenie w zespole tym razem zabraknie Magdaleny Fręch oraz Magdy Linette, czyli obecnie drugiej i trzeciej polskiej tenisistki w rankingu WTA. Kapitanem drużyny narodowej pozostaje Dawid Celt, a trenerem Maciej Domka.

Z kim zagrają Polki w Arenie Gorzów?

Przed Polkami dwa ważne mecze w Arenie Gorzów. Najpierw w piątek 14 listopada zmierzą się z Nową Zelandią. W drugim meczu, w niedzielę 16 listopada biało-czerwone zmierzą się z Rumunkami. Liczą się tylko zwycięstwa, które utrzymają Polki w grze o awans do turnieju finałowego w Shenzhen w Chinach w 2026 roku.

Mecze Polek w Polsacie Sport

Starcia polskich tenisistek będzie można oglądać na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go. Pełen plan transmisji można znaleźć TUTAJ.

Polsat Sport