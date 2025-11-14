Co za słowa Igi Świątek! Powiedziała to do polskich kibiców po meczu

Iga Świątek pokonała Elyse Tse 6:0, 6:1 w drugim pojedynku starcia Polska - Nowa Zelandia w turnieju kwalifikacyjnym grupy B Pucharu Billie Jean King. Po zakończeniu spotkania raszynianka skierowała do fanów zgromadzonych w Gorzowie Wielkopolskim kilka słów.

Tenisistka w pozycji do odbicia piłki, trzymająca rakietę.
fot. Polsat Sport
Trwa rywalizacja w Pucharze Billie Jean King. W pierwszym spotkaniu Katarzyna Kawa pokonała Vivian Yang 6:4, 6:4. Dzięki temu zwycięstwu Biało-Czerwone objęły prowadzenie w rywalizacji 1:0. Później Świątek okazała się bezkonkurencyjna w starciu z Elyse Tse. Rywalka zdołała w tym meczu, trwającym zaledwie 43 minuty, ugrać zaledwie jednego gema. 

 

Tradycyjnie już, po zakończeniu spotkania, raszynianka udzieliła wywiadu. W pewnym momencie zwróciła się do kibiców po polsku. Podziękowała im za przybycie i za doping. 

 

- Chciałam podziękować wam wszystkim za przybycie i za to, że wypełniliście całą halę. Przy takiej atmosferze gra się wspaniale. To czysta przyjemność i cieszę się, ze mogę tutaj zakończyć ten rok, bo naprawdę jest to wyjątkowe doświadczenie - powiedziała 24-latka.

 

Świątek i spółkę czeka teraz dzień przerwy. Do rywalizacji w turnieju kwalifikacyjnym grupy B Pucharu Billie Jean King reprezentantki Polski wrócą w niedzielę. Ich rywalkami będą Rumunki

 

Starcia polskich tenisistek w Billie Jean King Cup można oglądać na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport
IGA ŚWIĄTEKPUCHAR BILLIE JEAN KINGTENIS
