Iga Świątek oblegana po Pucharze Billie Jean King! Tłumy kibiców prosiły o autograf (WIDEO)

Iga Świątek

Iga Świątek jest największą gwiazdą trwającego w Gorzowie Wielkopolskim turnieju kwalifikacyjnego grupy B Pucharu Billie Jean King. Po zakończeniu pierwszego dnia zmagań raszyniankę otoczyły tłumy kibiców. Każdy chciał zrobić sobie zdjęcie i zdobyć autograf sześciokrotnej zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych.

Iga Świątek z kibicami po meczu Pucharu Billie Jean King
fot. PAP, Polsat Sport
Iga Świątek rozdawała autografy polskim kibicom podczas Billie Jean King Cup.

Iga Świątek  pokonała Elyse Tse 6:0, 6:1 w drugim pojedynku starcia Polska - Nowa Zelandia w turnieju kwalifikacyjnym grupy B Pucharu Billie Jean King rozgrywanym w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki temu triumfowi Biało-Czerwone przypieczętowały swoją wygraną w całej rywalizacji.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co za słowa Igi Świątek! Powiedziała to do polskich kibiców po meczu

 

24-latka była najbardziej obleganą zawodniczką po meczu Polska - Nowa Zelandia. Liderka naszej kadry jeszcze długo po spotkaniu została z kibicami, by rozdawać autografy i robić wspólne zdjęcia.

 

"Iga, kochamy Cię", "Jesteś najlepsza", "Dziękujemy za cały sezon i powodzenia w Australii" - to tylko niektóre ze słów, które padły w stronę raszynianki z ust kibiców podczas podpisywania piłek, koszulek i zdjęć. 

 

Świątek i spółkę czeka teraz dzień przerwy. W niedzielę, w kolejnym starciu turnieju kwalifikacyjnego grupy B Pucharu Billie Jean King, Polki zmierzą się z Rumunkami.

 

Starcia polskich tenisistek w Billie Jean King Cup można oglądać na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

 

Zobacz także

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKPUCHAR BILLIE JEAN KINGTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Belinda Bencic to doświadczona zawodniczka, która umie grać na trawie
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 