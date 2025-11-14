Iga Świątek oblegana po Pucharze Billie Jean King! Tłumy kibiców prosiły o autograf (WIDEO)

Iga Świątek pokonała Elyse Tse 6:0, 6:1 w drugim pojedynku starcia Polska - Nowa Zelandia w turnieju kwalifikacyjnym grupy B Pucharu Billie Jean King rozgrywanym w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki temu triumfowi Biało-Czerwone przypieczętowały swoją wygraną w całej rywalizacji.

24-latka była najbardziej obleganą zawodniczką po meczu Polska - Nowa Zelandia. Liderka naszej kadry jeszcze długo po spotkaniu została z kibicami, by rozdawać autografy i robić wspólne zdjęcia.

"Iga, kochamy Cię", "Jesteś najlepsza", "Dziękujemy za cały sezon i powodzenia w Australii" - to tylko niektóre ze słów, które padły w stronę raszynianki z ust kibiców podczas podpisywania piłek, koszulek i zdjęć.

Świątek i spółkę czeka teraz dzień przerwy. W niedzielę, w kolejnym starciu turnieju kwalifikacyjnego grupy B Pucharu Billie Jean King, Polki zmierzą się z Rumunkami.

Starcia polskich tenisistek w Billie Jean King Cup można oglądać na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport