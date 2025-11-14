Świątek - Tse. Skrót meczu (WIDEO)

Iga Świątek

Iga Świątek - Elyse Tse to mecz w ramach spotkania Polska - Nowa Zelandia w Pucharze Billie Jean King. Skrót meczu Świątek będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania.

Iga Świątek przemawia do mikrofonu podczas konferencji prasowej przed meczem Pucharu Billie Jean King.
fot. PAP
Świątek - Tse. Skrót meczu Świątek w Billie Jean King (WIDEO)

Świątek - Tse to spotkanie w ramach meczu Polska - Nowa Zelandia w Pucharze Billie Jean King.

 

Iga Świątek - Elyse Tse. Relacja na żywo

 

Jak poradzi sobie najlepsza polska tenisistka?

Świątek - Tse. Skrót meczu:

Skrót meczu Świątek - Tse będzie dostępny w tym tekście po zakończeniu meczu.

BS, Polsat Sport
IGA ŚWIĄTEK PUCHAR BILLIE JEAN KING TENIS
