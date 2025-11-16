Iga Świątek - Gabriela Lee. Wynik meczu. Kto wygrał?
Iga Świątek - Gabriela Lee to drugie spotkanie w ramach meczu Polska - Rumunia w Billie Jean King Cup. Kto wygrał mecz Świątek - Lee? Jaki był wynik meczu Świątek - Lee?
Czas na decydujące rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o mecz Polska - Rumunia w Billie Jean King Cup. W pierwszym spotkaniu w ramach tego starcia Linda Klimovicova zmierzyła się z Eleną Ruxandrą Berteą.
BJK Cup: Iga Świątek - Gabriela Lee. Relacja na żywo
W drugim meczu Iga Świątek zmierzy się z Gabrielą Lee.
Czy polska gwiazda poradzi sobie z rolą faworytki i pokona znacznie niżej klasyfikowaną rywalkę?
Wynik meczu Świątek - Lee poznamy w niedzielę 16 listopada. O tym, kto wygrał mecz Iga Świątek - Gabriela Lee, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.