Iga Świątek - Gabriela Lee. Wynik meczu. Kto wygrał?

Iga Świątek - Gabriela Lee to drugie spotkanie w ramach meczu Polska - Rumunia w Billie Jean King Cup. Kto wygrał mecz Świątek - Lee? Jaki był wynik meczu Świątek - Lee?

Tenisistka uderza piłkę rakietą, ubrana w strój sportowy.
fot. PAP
Czas na decydujące rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o mecz Polska - Rumunia w Billie Jean King Cup. W pierwszym spotkaniu w ramach tego starcia Linda Klimovicova zmierzyła się z Eleną Ruxandrą Berteą.

 

BJK Cup: Iga Świątek - Gabriela Lee. Relacja na żywo

 

W drugim meczu Iga Świątek zmierzy się z Gabrielą Lee.

 

Czy polska gwiazda poradzi sobie z rolą faworytki i pokona znacznie niżej klasyfikowaną rywalkę?

Wynik meczu Świątek - Lee poznamy w niedzielę 16 listopada. O tym, kto wygrał mecz Iga Świątek - Gabriela Lee, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

IGA ŚWIĄTEKPUCHAR BILLIE JEAN KINGTENIS
