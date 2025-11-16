Czas na decydujące rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o mecz Polska - Rumunia w Billie Jean King Cup. W pierwszym spotkaniu w ramach tego starcia Linda Klimovicova zmierzyła się z Eleną Ruxandrą Berteą.

BJK Cup: Iga Świątek - Gabriela Lee. Relacja na żywo

W drugim meczu Iga Świątek zmierzy się z Gabrielą Lee.

Czy polska gwiazda poradzi sobie z rolą faworytki i pokona znacznie niżej klasyfikowaną rywalkę?

Iga Świątek - Gabriela Lee. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Lee poznamy w niedzielę 16 listopada. O tym, kto wygrał mecz Iga Świątek - Gabriela Lee, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport