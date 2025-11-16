Takie słowa mistrza świata o Świątek! "Wezmę ją na motocykl"

Franco Morbidelli to uznane nazwisko w świecie motorsportu. W 2017 Włoch został mistrzem świata w kategorii Moto2, natomiast w kolejnych sezonach z powodzeniem rywalizował w zawodach najwyższej rangi - MotoGP - dwukrotnie zostając wicemistrzem świata (2019, 2020).

ZOBACZ TAKŻE: Tak dziś wygląda Agnieszka Radwańska. Słynna tenisistka nadal zachwyca (ZDJĘCIA)

Pasją Morbidellego nie jest jednak tylko szybka jazda. 30-latek to także wielki fan kobiecego tenisa.

- Interesuję się tenisem i WTA Tourem, szczególnie śledzę Igę Świątek. Naprawdę lubię jej styl gry. Bardzo podoba mi się, jak ona wychodzi na kort i zawsze daje z siebie 200%. Podoba mi się też, w jaki sposób podchodzi do meczów. Byłem pod wrażeniem, gdy zobaczyłem to pierwszy raz. Dalej ją obserwuję. Zawsze fantastycznie ogląda się jej spotkania - zwrócił uwagę Włoch w rozmowie z Grzegorzem Jędrzejewskim z Polsatu Sport.

Co prawda, Morbidelli nie wie, jak trzymać rakietę, lecz wpadł na inny oryginalny pomysł wspólnej aktywności z sześciokrotną mistrzynią wielkoszlemową.

- Ja sam nie mam pojęcia, jak grać w tenisa. Nie umiem tego robić. Może więc zabiorę ją na motocykl - zażartował.

Włoch kolejną okazję do zobaczenia w akcji Świątek będzie miał już w niedzielę. Reprezentacja Polski - na czele z raszynianką - zmierzy się z Rumunią w meczu turnieju barażowego grupy B Pucharu Billie Jean King w Gorzowie Wielkopolskim.

Transmisja meczu Polska - Rumunia w ramach Pucharu Billie Jean King w Gorzowie Wielkopolskim w niedzielę na antenach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport 2 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 15:00. Przedmeczowe studio o 14:30.

Rozmowa Grzegorza Jędrzejewskiego z Franco Morbidellim w załączonym materiale: