A jednak! Świątek kończy rok na pierwszym miejscu! Sabalenka znowu wyprzedzona

Świątek pod tym względem nie ma sobie równych. Od 2022 roku tenisistka z Raszyna odnosi najwięcej pojedynczych zwycięstw w kobiecym tourze w danym sezonie. Tym samym stała się czwartą kobietą w historii tzw. Open Era, która dokonała tej sztuki. Dołączyła do takich legend jak Chris Evert i Steffi Graf, które dominowały odpowiednio w latach 1974-1977 oraz 1987-1990.

Na pierwszym miejscu znajduje się Martina Navratilova, która aż dziesięciokrotnie z rzędu w latach 1977-1986 odnosiła najwięcej zwycięstw w roku kalendarzowym.

Świątek, która niedzielnym występem w Billie Jean King Cup w Gorzowie zakończyła już tegoroczny sezon, odniosła 63 wygrane w meczach pod egidą WTA. To pozwoliło jej sięgnąć m.in. po triumf na Wimbledonie.

Polka uda się teraz na zasłużony odpoczynek, a do rywalizacji wróci już na początku stycznia, kiedy w Australii rozpocznie się United Cup z udziałem naszej reprezentacji.

