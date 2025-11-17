A jednak! Świątek kończy rok na pierwszym miejscu! Sabalenka znowu wyprzedzona

Krystian Natoński

Iga Świątek znowu to zrobiła! Jak informuje za pośrednictwem mediów społecznościowych znany portal statystyczny "OptaAce", Polka już czwarty raz z rzędu wygrywa klasyfikację dla zawodniczki z największą liczbą zwycięstw w sezonie. Wiceliderka rankingu WTA o jedną wygraną wyprzedziła Arynę Sabalenkę.

Dwie tenisistki, Iga Świątek i Aryna Sabalenka, świętują zwycięstwo na korcie tenisowym.
fot. PAP
Iga Świątek osiąga kolejne sukcesy w kobiecym tourze

Świątek pod tym względem nie ma sobie równych. Od 2022 roku tenisistka z Raszyna odnosi najwięcej pojedynczych zwycięstw w kobiecym tourze w danym sezonie. Tym samym stała się czwartą kobietą w historii tzw. Open Era, która dokonała tej sztuki. Dołączyła do takich legend jak Chris Evert i Steffi Graf, które dominowały odpowiednio w latach 1974-1977 oraz 1987-1990.

 

Na pierwszym miejscu znajduje się Martina Navratilova, która aż dziesięciokrotnie z rzędu w latach 1977-1986 odnosiła najwięcej zwycięstw w roku kalendarzowym.

 

Świątek, która niedzielnym występem w Billie Jean King Cup w Gorzowie zakończyła już tegoroczny sezon, odniosła 63 wygrane w meczach pod egidą WTA. To pozwoliło jej sięgnąć m.in. po triumf na Wimbledonie.

 

Polka uda się teraz na zasłużony odpoczynek, a do rywalizacji wróci już na początku stycznia, kiedy w Australii rozpocznie się United Cup z udziałem naszej reprezentacji.

