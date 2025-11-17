Iga Świątek zakończyła sezon. Jak wygląda ranking WTA?

Iga Świątek

Świątek w weekend reprezentowała Polskę w Billie Jean King Cup, czym zakończyła zmagania na korcie w 2025 roku. Jakie miejsce w najnowszym rankingu WTA zajmuje najlepsza polska tenisistka?

Iga Świątek przemawia do mikrofonu, wskazując palcami.
fot, PAP
Iga Świątek

Świetna dyspozycja Świątek w trakcie tenisowego weekendu w Gorzowie Wielkopolskim nie miała żadnego znaczenia dla rankingu WTA. Mecze dla kadry nie liczą się do tego zestawienia i zwycięstwa nie dają żadnych dodatkowych punktów. Warto jednak nadmienić, że Polki w składzie z Igą pokonały Nową Zelandię i Rumunię 3:0.

Świątek występem przed polską publicznością zakończyła tegoroczny sezon. 24-latka w rankingu WTA nie zmieni już swojej sytuacji. Do przyszłorocznych zmagań przystąpi jako druga rakieta świata. Polkę o ponad dwa tysiące punktów wyprzedza Białorusinka - Aryna Sabalenka. Taki wynik Świątek oznacza, że czwarty rok z rzędu kończy ona sezon jako jedna z dwóch najlepszych tenisistek świata. Tegoroczne podium, ze sporą stratą do Polki, zamyka Amerykanka - Coco Gauff.

 

W czołowej setce najnowszego rankingu WTA uplasowały się jeszcze dwie reprezentantki Polski. Na 55. pozycji znajduje się Magda Linette, cztery lokaty niżej znajdziemy Magdalenę Fręch.

