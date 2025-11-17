Polacy poznali rywali w United Cup! Z kim zagrają Iga Świątek i Hubert Hurkacz?

W nocy z niedzieli na poniedziałek odbyło się oficjalne losowanie grup nadchodzącego turnieju United Cup. Biało-Czerwoni trafili do grupy z Niemcami i Holandią. Nasi reprezentanci wszystkie swoje mecze pierwszej fazy rywalizacji rozegrają w Sydney.

Poniżej prezentujemy, jak wyglądają wszystkie grupy styczniowych zmagań.

Grupy United Cup:

Perth:

Grupa A - USA, Hiszpania, Argentyna

Grupa C - Włochy, Francja, Szwajcaria

Grupa E - Wielka Brytania, Grecja, Japonia

Sydney:

Grupa B - Kanada, Belgia, Chiny

Grupa D - Australia, Czechy, Norwegia

Grupa F - Niemcy, Polska, Holandia

To oznaczy, że w starciach z Polakami na korcie zobaczymy takie postacie jak Alexander Zverev, Eva Lys czy Tallon Griekspoor.

Jak wygląda skład reprezentacji Polski na United Cup?

Skład Biało-Czerwonych na turniej w Australii został ogłoszony kilka dni temu. Na korcie pojawi się Iga Świątek, a swój powrót do międzynarodowej rywalizacji zapowiedział Hubert Hurkacz. W kadrze reprezentacji Polski znaleźli się również: Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski i Jan Zieliński.

Co to United Cup? Kiedy zostanie rozegrany United Cup?

United Cup to nieformalne mistrzostwa świata w tenisie. Biorą w nim udział drużyny narodowe. Na mecze składają się zmagania singlistek, singlistów i deblistów. Historia rozgrywania tego turnieju nie jest długa, bo zaledwie trzyletnia, ale z roku na rok nabiera coraz większego prestiżu.

Najbliższa edycja United Cup rozpocznie się 2 stycznia 2026 roku. Zmagania ostatecznie zakończą się 11 stycznia.

AA, Polsat Sport