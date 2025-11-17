Polacy poznali rywali w United Cup! Z kim zagrają Iga Świątek i Hubert Hurkacz?
Za nami losowanie grup zbliżającego się United Cup! Z kim zagra reprezentacja Polski z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem w składzie?
W nocy z niedzieli na poniedziałek odbyło się oficjalne losowanie grup nadchodzącego turnieju United Cup. Biało-Czerwoni trafili do grupy z Niemcami i Holandią. Nasi reprezentanci wszystkie swoje mecze pierwszej fazy rywalizacji rozegrają w Sydney.
Poniżej prezentujemy, jak wyglądają wszystkie grupy styczniowych zmagań.
Grupy United Cup:
Perth:
Grupa A - USA, Hiszpania, Argentyna
Grupa C - Włochy, Francja, Szwajcaria
Grupa E - Wielka Brytania, Grecja, Japonia
Sydney:
Grupa B - Kanada, Belgia, Chiny
Grupa D - Australia, Czechy, Norwegia
Grupa F - Niemcy, Polska, Holandia
To oznaczy, że w starciach z Polakami na korcie zobaczymy takie postacie jak Alexander Zverev, Eva Lys czy Tallon Griekspoor.
Jak wygląda skład reprezentacji Polski na United Cup?
Skład Biało-Czerwonych na turniej w Australii został ogłoszony kilka dni temu. Na korcie pojawi się Iga Świątek, a swój powrót do międzynarodowej rywalizacji zapowiedział Hubert Hurkacz. W kadrze reprezentacji Polski znaleźli się również: Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski i Jan Zieliński.
Co to United Cup? Kiedy zostanie rozegrany United Cup?
United Cup to nieformalne mistrzostwa świata w tenisie. Biorą w nim udział drużyny narodowe. Na mecze składają się zmagania singlistek, singlistów i deblistów. Historia rozgrywania tego turnieju nie jest długa, bo zaledwie trzyletnia, ale z roku na rok nabiera coraz większego prestiżu.
Najbliższa edycja United Cup rozpocznie się 2 stycznia 2026 roku. Zmagania ostatecznie zakończą się 11 stycznia.