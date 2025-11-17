Przyjaźniła się ze Świątek. Później Polka nie miała dla niej litości

Reprezentacja Polski, na czele z Igą Świątek, awansowała do przyszłorocznych eliminacji Pucharu Billie Jean King. Biało-Czerwone podczas turnieju barażowego w Gorzowie Wielkopolskim pokonały odpowiednio Nową Zelandię i Rumunię.

Nasza drużyna narodowa mierzyła się z ekipą z Bałkanów również w 2022 roku. Podczas tego spotkania Iga Świątek pokonała 6:0, 6:0, Andreeę Prisacariu. Tym razem Rumunka nie znalazła się w kadrze swojego kraju na zmagania w Arenie Gorzów.

25-latka zabrała jednak głos w sprawie Świątek w wywiadzie w programie "Follow Your Dream". Jak się okazuje, Prisacariu przyjaźniła się w przeszłości z sześciokrotną mistrzynią wielkoszlemową.

- Iga dystansowała nas fizycznie od 2016. Moja przyjaźń z nią trwała od 13. do 16. roku życia. Potem nasze drogi się rozeszły. Grałam z nią też finał jakiegoś turnieju w Polsce w wieku 16 lat i przegrałam chyba 5:7, 0:6. Pozostałam przyjaciółką Mai Chwalińskiej, z którą znałam się z kilku turniejów. W pewnym momencie w rankingu wyprzedziła ona nawet Igę, dopóki ta nie uporządkowała wszystkiego, co musiała - powiedziała Rumunka.

Prisacariu dotąd nie przebiła się w zawodowym tenisie. Obecnie plasuje się na 484. lokacie na światowej liście.