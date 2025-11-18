Iga Świątek rezygnuje. Polka nie zagra w wielkim turnieju

Iga Świątek

Powoli formuje się kalendarz Igi Świątek na przyszły sezon. W ostatnich dniach ogłoszono, że Polka nie wystąpi w turnieju pokazowym World Tennis League. Nazwiska wiceliderki światowego rankingu brakuje na liście uczestników. Znana jest przyczyna takiej decyzji.

Iga Świątek

W tym roku turniej World Tennis League zawita do Indii, konkretnie do miejscowości Bengaluru. To zmiana względem poprzedniego roku, kiedy gospodarzem było Abu Zabi. W zmaganiach nie zabraknie gwiazd, takich jak Daniil Medvedev, Nick Kyrgios, Elena Rybakina, Paula Badosa, Gael Monfils czy Marta Kostiuk.

 

Podczas turnieju zabraknie Świątek. Reprezentantka Polski uczestniczyła w nim w poprzedniej edycji, będąc zawodniczką drużyny "Orłów". Tym razem zdecydowała się na wyjazd do Chin i rywalizację w Shenzen. Zawody są zaplanowane w tym samym czasie co World Tennis League, co koliduje z występem Polki.

 

Nieobecność Świątek w WTL nie oznacza, że nie będzie okazji zobaczyć polskich akcentów. Na liście uczestników turnieju widnieje Magda Linette, dla której będzie to debiut w tych rozgrywkach.

 

Turniej World Tennis League odbędzie się w dniach 17-20 grudnia 2025 roku. Mecze rozgrywane są jako jednosetowe starcia w singlu kobiet i mężczyzn, deblu i mikście, a do końcowego wyniku wlicza się liczbę wygranych przez daną drużynę gemów.

