Polska w United Cup. Kiedy mecze? Wtedy zagrają Świątek i Hurkacz!

W oficjalnych składach ogłoszonych wcześniej przez organizatorów widnieją m.in. wiceliderka rankingu tenisistek Iga Świątek i Hubert Hurkacz, który od miesięcy leczy kontuzję, ale na początku roku ma być już gotowy do gry, a także Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski i Jan Zieliński.

Niemcy zgłosili do rozgrywek trzeciego tenisistę globu Alexandra Zvereva oraz Patricka Zahraja i deblistę Kevina Krawietza, natomiast kobiecą część ekipy tworzą Eva Lys, Laura Siegemund i Mina Hodzic.

Najwyżej notowanym spośród Holendrów jest 25. w zestawieniu ATP Tallon Griekspoor. Poza nim zgłoszeni zostali Guy Den Ouden i David Pel oraz Suzan Lamens, Eva Vedder i Demi Schuurs.

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpi łącznie 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. Każdy mecz będzie składał się z pojedynków singlowych kobiet i mężczyzn oraz z rywalizacji w mikście.

Biało-czerwoni w dwóch poprzednich edycjach United Cup dotarli do finału - w 2024 roku przegrali z Niemcami, a w bieżącym z Amerykanami, którzy będą bronić tytułu w mistrzowskim składzie, z Coco Gauff i Taylorem Fritzem na czele.

United Cup zastąpił rozgrywany w latach 2020–22 ATP Cup, który był z kolei następcą Pucharu Hopmana. To ważny etap przygotowań do pierwszego w roku turnieju wielkoszlemowego Australian Open.

Polska - Niemcy. Kiedy mecz United Cup? O której godzinie?

Mecz Polska - Niemcy w United Cup rozpocznie się w poniedziałek 5 stycznia 2026 roku o godzinie 7.30 polskiego czasu starciem Hubert Hurkacz - Alexander Zverev. Następnie Iga Świątek zmierzy się z Evą Lys, a zaraz potem zobaczymy starcie mikstów.

Polska - Holandia. Kiedy mecz United Cup? O której godzinie?

Mecz Polska - Holandia w United Cup rozpocznie się w środę 7 stycznia 2026 roku o godzinie 00.30 polskiego czasu starciem Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor. Następnie Iga Świątek zmierzy się z Suzan Lamens, a zaraz potem zobaczymy starcie mikstów.

