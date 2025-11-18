Polska w United Cup. Kiedy mecze? Wtedy zagrają Świątek i Hurkacz!

Iga Świątek

Niemcy i Holandia będą rywalami polskich tenisistów w grupie F rozpoczynającego się 2 stycznia w Australii turnieju drużyn mieszanych United Cup. Biało-czerwoni będą rywalizować w Sydney. Kiedy mecze Polski? O której godzinie Polska gra w United Cup? Kiedy grają Świątek i Hurkacz?

Iga Świątek przemawia do mikrofonu, siedząc przy stole w białej czapce i bluzie.
fot. PAP
Polska w United Cup. Kiedy mecze? O której godzinie? Kiedy mecz Świątek?

W oficjalnych składach ogłoszonych wcześniej przez organizatorów widnieją m.in. wiceliderka rankingu tenisistek Iga Świątek i Hubert Hurkacz, który od miesięcy leczy kontuzję, ale na początku roku ma być już gotowy do gry, a także Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski i Jan Zieliński.

 

ZOBACZ TAKŻE: Przyjaźniła się ze Świątek. Później Polka nie miała dla niej litości

 

Niemcy zgłosili do rozgrywek trzeciego tenisistę globu Alexandra Zvereva oraz Patricka Zahraja i deblistę Kevina Krawietza, natomiast kobiecą część ekipy tworzą Eva Lys, Laura Siegemund i Mina Hodzic.

 

Najwyżej notowanym spośród Holendrów jest 25. w zestawieniu ATP Tallon Griekspoor. Poza nim zgłoszeni zostali Guy Den Ouden i David Pel oraz Suzan Lamens, Eva Vedder i Demi Schuurs.

 

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpi łącznie 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. Każdy mecz będzie składał się z pojedynków singlowych kobiet i mężczyzn oraz z rywalizacji w mikście.

 

Biało-czerwoni w dwóch poprzednich edycjach United Cup dotarli do finału - w 2024 roku przegrali z Niemcami, a w bieżącym z Amerykanami, którzy będą bronić tytułu w mistrzowskim składzie, z Coco Gauff i Taylorem Fritzem na czele.

 

United Cup zastąpił rozgrywany w latach 2020–22 ATP Cup, który był z kolei następcą Pucharu Hopmana. To ważny etap przygotowań do pierwszego w roku turnieju wielkoszlemowego Australian Open.

Polska - Niemcy. Kiedy mecz United Cup? O której godzinie?

Mecz Polska - Niemcy w United Cup rozpocznie się w poniedziałek 5 stycznia 2026 roku o godzinie 7.30 polskiego czasu starciem Hubert Hurkacz - Alexander Zverev. Następnie Iga Świątek zmierzy się z Evą Lys, a zaraz potem zobaczymy starcie mikstów.

Polska - Holandia. Kiedy mecz United Cup? O której godzinie?

Mecz Polska - Holandia w United Cup rozpocznie się w środę 7 stycznia 2026 roku o godzinie 00.30 polskiego czasu starciem Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor. Następnie Iga Świątek zmierzy się z Suzan Lamens, a zaraz potem zobaczymy starcie mikstów.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
HUBERT HURKACZIGA ŚWIĄTEKINNETENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Dziękuję tacie, który popychał mnie do pracy, gdy byłam jeszcze za głupia, żeby to zrozumieć
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 