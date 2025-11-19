Gruchnęły świetne wieści dla Świątek! Jest awans w rankingu, to już pewne

Trzydniowa rywalizacja w Gorzowie Wielkopolskim toczyła się w formule każdy z każdym, na wynik poszczególnych meczów składały się rezultaty dwóch pojedynków singlowych, od których rozpoczynał się każdy mecz, a następnie obowiązkowego debla.

ZOBACZ TAKŻE: Legenda tenisa doceniona! Poznaliśmy kolejnego członka Galerii Sław



W piątek Polska zmierzyła się z Nową Zelandią. W sobotę Nowa Zelandia zagrała z Rumunią, a w niedzielę Polki zmierzyła się z Rumunkami. Biało-Czerwone wygrały oba swoje spotkania. Triumfowały tym samym w grupie.



Dobra postawa Igi Świątek i spółki ma swoje przełożenie na ranking BJKC. Polki awansowały w nim o dwie pozycje - z dziewiątej na siódmą. To ważne w kontekście rozstawienia w kwietniowym turnieju.



Liderkami rankingu BJKC pozostają Włoszki. Za ich plecami znajdują się Amerykanki i Brytyjki.