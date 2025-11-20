Trener Igi Świątek uciekł przed zimą. Są zdjęcia
Sezon 2025 w tourze WTA dobiegł końca. Zawodniczki mają teraz kilka tygodni wakacji - podobnie jak ich trenerzy. Z czasu wolnego postanowił skorzystać szkoleniowiec Igi Świątek, Wim Fissette. Dokąd na urlop wybrał się Belg? Dzięki mediom społecznościowym możemy się tego dowiedzieć.
Fissette był zawodowym tenisistą, ale nie odniósł znaczących sukcesów. Najwyżej w karierze był sklasyfikowany na 1291. miejscu w rankingu ATP.
Znacznie lepiej wiedzie mu się w roli trenera. Belg prowadził już między innymi Kim Clijsters, Wiktorię Azarenkę czy Naomi Osakę, a od zeszłego roku odpowiada za wyniki Igi Świątek.
W tym sezonie Fissette pomógł Polce odnieść jeden z największych sukcesów w karierze - wygrać Wimbledon. Ponadto pod jego wodzą raszynianka wróciła na pozycję wiceliderki rankingu WTA.
Po długim i trudnym sezonie zarówno zawodniczce, jak i trenerowi należał się odpoczynek. Belgijski szkoleniowiec postawił w tym roku na urlop w Dubaju. Zdjęciami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich pochwaliła się w mediach społecznościowych żona Fissette'a, Jasmien Clijsner.
Belg postanowił najwyraźniej uciec wraz z rodziną przed zimą w Europie. Podczas gdy w naszej części świata temperatury spadają w okolice zera stopni, w Dubaju jest około 30 "kresek".
Fissette ma z Clijsner dwóch synów - Arthura i Louisa.