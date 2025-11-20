Trener Igi Świątek uciekł przed zimą. Są zdjęcia

Jakub ŻelepieńIga Świątek

Sezon 2025 w tourze WTA dobiegł końca. Zawodniczki mają teraz kilka tygodni wakacji - podobnie jak ich trenerzy. Z czasu wolnego postanowił skorzystać szkoleniowiec Igi Świątek, Wim Fissette. Dokąd na urlop wybrał się Belg? Dzięki mediom społecznościowym możemy się tego dowiedzieć.

Mężczyzna siedzi przy stole w restauracji, trzymając szklankę z napojem, obok niego stoi ozdobna figurka.
Fissette był zawodowym tenisistą, ale nie odniósł znaczących sukcesów. Najwyżej w karierze był sklasyfikowany na 1291. miejscu w rankingu ATP.

 

Znacznie lepiej wiedzie mu się w roli trenera. Belg prowadził już między innymi Kim Clijsters, Wiktorię Azarenkę czy Naomi Osakę, a od zeszłego roku odpowiada za wyniki Igi Świątek.


W tym sezonie Fissette pomógł Polce odnieść jeden z największych sukcesów w karierze - wygrać Wimbledon. Ponadto pod jego wodzą raszynianka wróciła na pozycję wiceliderki rankingu WTA.


Po długim i trudnym sezonie zarówno zawodniczce, jak i trenerowi należał się odpoczynek. Belgijski szkoleniowiec postawił w tym roku na urlop w Dubaju. Zdjęciami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich pochwaliła się w mediach społecznościowych żona Fissette'a, Jasmien Clijsner.

 

Belg postanowił najwyraźniej uciec wraz z rodziną przed zimą w Europie. Podczas gdy w naszej części świata temperatury spadają w okolice zera stopni, w Dubaju jest około 30 "kresek". 


Fissette ma z Clijsner dwóch synów - Arthura i Louisa.

IGA ŚWIĄTEKINNETENIS
