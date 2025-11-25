Iga Świątek po raz kolejny podbija "Milionerów"! Jakie było pytanie?

Iga Świątek

W popularnym teleturnieju "Milionerzy" po raz kolejny padło pytanie dotyczące kariery Igi Świątek. Uczestniczka nie potrafiła wskazać poprawnej odpowiedzi, więc musiała poprosić o koło ratunkowe. Jej jej poszło?

Iga Świątek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sportsmenek nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Nic zatem dziwnego, że tenisistka z Raszyna pojawiła się nawet w popularnym teleturnieju Polsatu "Milionerzy". I to nie pierwszy raz

 

Pytanie, którego stawką było 2000 tysiące złotych, dotyczyło zeszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Dokładna treść zagadki zadanej przez Huberta Urbańskiego brzmiała: "Z igrzysk olimpijskich w Paryżu Iga Świątek przywiozła medal...". Proponowane odpowiedzi to:


A. złoty

B. srebrny

C. brązowy

D. nie przywiozła żadnego

 

Uczestniczka nie znała odpowiedzi, więc poprosiła o pomoc publiczność. Ta bez problemu wskazała opcję "C". Dzięki temu nagroda trafiła do rąk kobiety. Niestety, odpadła ona już przy następnym pytaniu. 

 

Przypomnijmy, że Świątek wywalczyła w Paryżu brązowy medal, w ostatecznym starciu triumfując nad Anną Karoliną Schmiedlovą 6:2, 6:1. Nadziei na złoto wcześniej pozbawiła ją Qinwen Zheng (2:6, 5:7).

