Iga Świątek potwierdziła rezygnację z zawodów! Polka zostanie ukarana?

Raszynianka niejednokrotnie podkreślała, że jej zdaniem kalendarz WTA jest przeładowany. Podobnego zdania jest wiele innych zawodniczek oraz zawodników, który zgodnie twierdzą, że cotygodniowa rywalizacja i częste zmiany kontynentów bardzo obciążają organizm oraz prowadzą do kontuzji.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek po raz kolejny podbija "Milionerów"! Jakie było pytanie?

24-latka udzieliła ostatnio wywiadu dziennikowi "The Guardian". W rozmowie przyznała, że w przyszłym roku w trosce o swoje zdrowie zamierza zrezygnować z udziału w niektórych turniejach.

- Przestanę patrzeć, które turnieje są obowiązkowe i gdzie mogę dostać karę w postaci "zera" do rankingu. Ułożę kalendarz tak, jak uważam, że powinien wyglądać. Zobaczymy, czy będę mentalnie okej, z tym że ominę kilka turniejów, gdy inne dziewczyny będą grały. Może da mi to lepszą jakość w tych, które wybiorę. Chciałabym spróbować zrezygnować może z dwóch turniejów. Może z tych, w których wedle moich odczuć i tak nie zagrałabym dobrze - wyznała Świątek.

Przypomnijmy, że WTA może nałożyć karę "odjęcia" punktów za niestawienie się na odpowiedniej liczbie turniejów w roku.

Raszynianka podkreśliła, że podczas ewentualnej absencji skupi się na treningach. "Chwila oddechu" pomoże jej również w lepszym osiągnięciu rytmu meczowego.

- Świadomość tego, że ciężko pracowałam, daje mi mentalnie dużo pewności siebie. Wtedy mogę podchodzić do turniejów trochę lepiej przygotowana, bo przecież grając teraz we wszystkich obowiązkowych turniejach, większość zawodniczek powie, że nie zawsze jest w stu gotowa do gry w każdym z nich - dodała w rozmowie z brytyjską gazetą.

Przypomnijmy, że wiceliderka światowego rankingu wróci do rywalizacji na początku stycznia. Wraz z m.in.: Hubertem Hurkaczem, Janem Zielińskim i Katarzyną Kawą, wystąpi w United Cup.

KP, Polsat Sport