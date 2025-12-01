Jest reakcja na słowa Igi Świątek. Poważne konsekwencje dla Polki?

Świątek już od dłuższego czasu podkreśla, że turniejów WTA w corocznym tourze jest zbyt wiele, co niesie za sobą poważne reperkusje zdrowotne. Cierpią na tym przede wszystkim tenisistki, ale i kibice, bo nie zawsze mogą oglądać je w topowej formie, a bardziej walczące same ze sobą. Władze pozostają jednak bezlitosne i bardziej kierują swój wzrok w stronę zysków, jakie niesie ze sobą organizacja tak dużej liczby zmagań z udziałem najlepszych.

Polka jest przeciwna takiemu postępowaniu i daje to wyraźnie do zrozumienia na każdym kroku. O tym, że wiceliderka rankingu WTA chce zrezygnować z części turniejów piszemy TUTAJ.

Jej słowa odbiły się szerokim echem w świecie tenisa. Piszą o tym m.in. rumuńskie media, które sugerują, że 24-latka musi liczyć się z konsekwencjami ze strony WTA.

"Iga Świątek zapowiada bojkot. Oświadczenie, które zirytuje zarząd WTA. Władze WTA z pewnością nie będą zadowolone ze słów Polki. Co więcej, decyzja będzie miała dla niej poważne konsekwencje w kontekście rankingu, a także finansów, jeśli nie wywiąże się ze swoich zobowiązań" - czytamy w rumuńskim "Sport".

Przypomnijmy, że brak udziału w turnieju rangi WTA, jeżeli nie jest spowodowany problemami zdrowotnymi, wiąże się z karami finansowymi lub odjęciem punktów rankingowych. Każda z tenisistek jest zobligowana do udziału w określonej liczbie zmagań w sezonie.