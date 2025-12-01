Jest reakcja na słowa Igi Świątek. Poważne konsekwencje dla Polki?

Krystian NatońskiIga Świątek

Nie milkną echa głośniej wypowiedzi Igi Świątek na temat napiętego kalendarza WTA. Polska singlistka wyraźnie zasugerowała, że nie wyklucza rezygnacji z poszczególnych turniejów, aby skupić się na treningu i regeneracji. A to może wiązać się z sankcjami skierowanymi w jej stronę, co podkreślają światowe media.

Kobieta i mężczyzna siedzą na ławce podczas meczu tenisowego, rozmawiając.
fot. PAP
Iga Świątek nie jest zadowolona z kalendarza WTA

Świątek już od dłuższego czasu podkreśla, że turniejów WTA w corocznym tourze jest zbyt wiele, co niesie za sobą poważne reperkusje zdrowotne. Cierpią na tym przede wszystkim tenisistki, ale i kibice, bo nie zawsze mogą oglądać je w topowej formie, a bardziej walczące same ze sobą. Władze pozostają jednak bezlitosne i bardziej kierują swój wzrok w stronę zysków, jakie niesie ze sobą organizacja tak dużej liczby zmagań z udziałem najlepszych.

 

Polka jest przeciwna takiemu postępowaniu i daje to wyraźnie do zrozumienia na każdym kroku. O tym, że wiceliderka rankingu WTA chce zrezygnować z części turniejów piszemy TUTAJ.

 

ZOBACZ TAKŻE: Pokonała Świątek i Sabalenkę. Teraz powiedziała, co naprawdę myśli o Polce

 

Jej słowa odbiły się szerokim echem w świecie tenisa. Piszą o tym m.in. rumuńskie media, które sugerują, że 24-latka musi liczyć się z konsekwencjami ze strony WTA.

 

"Iga Świątek zapowiada bojkot. Oświadczenie, które zirytuje zarząd WTA. Władze WTA z pewnością nie będą zadowolone ze słów Polki. Co więcej, decyzja będzie miała dla niej poważne konsekwencje w kontekście rankingu, a także finansów, jeśli nie wywiąże się ze swoich zobowiązań" - czytamy w rumuńskim "Sport".

 

Przypomnijmy, że brak udziału w turnieju rangi WTA, jeżeli nie jest spowodowany problemami zdrowotnymi, wiąże się z karami finansowymi lub odjęciem punktów rankingowych. Każda z tenisistek jest zobligowana do udziału w określonej liczbie zmagań w sezonie.

