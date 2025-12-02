Iga Świątek wróciła na kort!

Dwa tygodnie trwał rozbrat Igi Świątek z tenisem. W dniach 14-16 listopada Polka rywalizowała w barwach reprezentacji w turnieju Pucharu Billie Jean King w Gorzowie Wielkopolskim. Występami przed własną publicznością sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zakończyła zmagania w 2025 roku.

Następnie Świątek miała czas dla siebie. Najlepsza polska tenisistka w ramach odpoczynku udała się na wakacje. Wybrała Mauritius.

Teraz raszynianka wróciła do treningów. Świątek poinformowała w swoich mediach społecznościowych, że rozpoczęła przygotowania do sezonu 2026, gdzie czekać będą na nie kolejne sportowe wyzwania.

"Dawno się nie widzieliśmy" - napisała.



Kampania 2026 wystartuje już 2 stycznia. Zainauguruje ją reprezentacyjną impreza United Cup. Świątek znajduje się w awizowanym składzie polskiej kadry na zawody w Australii.