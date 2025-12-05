Świątek skompletuje Wielkiego Szlema? Są przewidywania!

Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open to cztery największe i najbardziej prestiżowe turnieje tenisowe na świecie. W dorobku Igi Świątek brakuje już tylko triumfu w pierwszej z tych imprez. Raszynianka czterokrotnie bowiem była najlepsza w Paryżu i po razie w Londynie oraz Nowym Jorku.

Kolejna edycja Australian Open zbliża się wielkimi krokami. Zmagania w Melbourne rozpoczną się już 12 stycznia i potrwają do 1 lutego. W minionym sezonie Świątek dotarła w nich do półfinału, gdzie po elektryzującym starciu musiała uznać wyższość Amerykanki Madison Keys, późniejszej zwyciężczyni całych zawodów.

Teraz na oficjalnej stronie Australian Open pojawiły się przewidywania dotyczące występu Świątek w nadchodzącym turnieju. Te są jasne.

"Warunki nie będą stanowiły dla niej problemu, patrząc na to, że radzi sobie świetnie zarówno na wolnych, jak i szybkich kortach twardych. Będzie miała za sobą również solidne przygotowania w postaci United Cup. Trudno będzie ją zatrzymać. Istnieje perspektywa na zdobycie Wielkiego Szlema, co musi być kuszące dla tak zmotywowanej mistrzyni jak Świątek" - czytamy.

Półfinał osiągnięty w tym roku był dla Świątek jej najlepszym występem w Australian Open w karierze. Taki sam rezultat Polka zanotowała także w 2022. Jak będzie tym razem?