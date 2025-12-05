Świątek skompletuje Wielkiego Szlema? Są przewidywania!

Julian CieślakIga Świątek

Iga Świątek ma na swoim koncie tytuły w trzech z czterech największych tenisowych imprezach. Do skompletowania Wielkiego Szlema brakuje jej tylko Australian Open. Na oficjalnej stronie turnieju pojawiły się przewidywania dotyczące szans Polki na triumf w przyszłorocznej edycji. Te są klarowne.

Iga Świątek podczas meczu tenisowego, w akcji z rakietą, z piłką w powietrzu.
fot. PAP/EPA
Iga Świątek

Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open to cztery największe i najbardziej prestiżowe turnieje tenisowe na świecie. W dorobku Igi Świątek brakuje już tylko triumfu w pierwszej z tych imprez. Raszynianka czterokrotnie bowiem była najlepsza w Paryżu i po razie w Londynie oraz Nowym Jorku.

 

ZOBACZ TAKŻE: Rosjanka zakomunikowała wprost. "Stało się"

 

Kolejna edycja Australian Open zbliża się wielkimi krokami. Zmagania w Melbourne rozpoczną się już 12 stycznia i potrwają do 1 lutego. W minionym sezonie Świątek dotarła w nich do półfinału, gdzie po elektryzującym starciu musiała uznać wyższość Amerykanki Madison Keys, późniejszej zwyciężczyni całych zawodów.

 

Teraz na oficjalnej stronie Australian Open pojawiły się przewidywania dotyczące występu Świątek w nadchodzącym turnieju. Te są jasne.

 

"Warunki nie będą stanowiły dla niej problemu, patrząc na to, że radzi sobie świetnie zarówno na wolnych, jak i szybkich kortach twardych. Będzie miała za sobą również solidne przygotowania w postaci United Cup. Trudno będzie ją zatrzymać. Istnieje perspektywa na zdobycie Wielkiego Szlema, co musi być kuszące dla tak zmotywowanej mistrzyni jak Świątek" - czytamy.

 

Półfinał osiągnięty w tym roku był dla Świątek jej najlepszym występem w Australian Open w karierze. Taki sam rezultat Polka zanotowała także w 2022. Jak będzie tym razem?

Przejdź na Polsatsport.pl
AUSTRALIAN OPENAUSTRALIAN OPEN 2026IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Dziękuję tacie, który popychał mnie do pracy, gdy byłam jeszcze za głupia, żeby to zrozumieć
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 