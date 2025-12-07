Świątek uhonorowana przez Wimbledon! Wyjątkowy upominek

Julian CieślakIga Świątek

Wimbledon niewątpliwie był najlepszym momentem tego sezonu dla Igi Świątek. Polka sięgnęła w Londynie po historyczny tytuł, a teraz ponownie wróciła do tamtych chwil. Wszystko za sprawą wyjątkowego upominku od organizatorów.

Iga Świątek otrzymała wyjątkowy prezent od organizatorów Wimbledonu

Iga Świątek w sezonie 2025 miewała różne momenty. Do tych udanych z pewnością należy historyczny triumf na Wimbledonie, mimo że przed turniejem Polka nie należała do grona ścisłych faworytek, a nawierzchnia trawiasta dotąd nie była jej najlepszym przyjacielem.

 

Świątek w Wielkiej Brytanii w spektakularny sposób sięgnęła po tytuł, pokonując w wielkim finale 6:0, 6:0 Amerykankę Amandę Anisimovą. Raszynianka została tym samym pierwszym reprezentantem Polski, który zwyciężył Wimbledon w grze pojedynczej.

 

Teraz Świątek wróciła do tamtych chwil. Wszystko dzięki wyjątkowemu upominkowi od organizatorów imprezy. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych albumem ze zdjęciami, który otrzymała od Wimbledonu. W środku widnieją fotografie tenisistki z tej edycji zmagań.

"Nic wyszukanego ani efektownego. Po prostu ja, otrzymująca ten wspaniały prezent od Wimbledonu. No cóż, poza ręcznikami oczywiście. Wdzięczna" - napisała Świątek.

