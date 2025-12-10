Iga Świątek i Maryla Rodowicz na jednym ujęciu! Co za widok

Maryla Rodowicz 10 grudnia obchodzi 80. urodziny. Wokalistka od kilku dekad jest ikoną polskiej sceny muzycznej, a jej hity, takie jak "Małgośka", "Szparka sekretarka" czy "Niech żyje bal" są nieodzownym elementem spotkań towarzyskich.

Piosenkarka nigdy nie kryła, że pasjonuje się sportem. Jednym z jej "koników" jest tenis. W niektórych wywiadach przyznawała nawet, że nie śpi po nocach, bo ogląda mecze Igi Świątek. Raz porównała nawet Polkę do Rafaela Nadala.

Sympatia idzie z dwóch stron. 24-latka również ceni Rodowicz. Świadczy o tym fakt, że w dniu urodzin kochanej przez Polaków gwiazdy opublikowała zdjęcie z nią w mediach społecznościowych.

"Mieć tyle energii, taką karierę, tyle historii i przeżyć, tak łączyć ludzi, a właściwie całe pokolenia...coś wyjątkowego. Sto lat w zdrowiu Pani Marylo i mam nadzieję, że zobaczymy się na korcie!" - napisała Świątek pod wspólną fotografią.

Obecnie wiceliderka światowego notowania nabiera sił przed startem kolejnego cyklu tenisowego. Polkę na korcie będzie można zobaczyć już na początku stycznia. Wraz z m.in. Hubertem Hurkaczem wystąpi bowiem w United Cup.

KP, Polsat Sport