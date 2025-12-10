Iga Świątek i Maryla Rodowicz na jednym ujęciu! Co za widok

Iga Świątek

Iga Świątek ma szerokie grono fanów. Wśród nich jest także jedna z największych gwiazd polskiej muzyki - Maryla Rodowicz. I to właśnie z okazji 80. urodzin ikony, raszynianka opublikowała wspólne zdjęcie. Ależ ujęcie!

Dwie kobiety, jedna starsza z blond włosami i czerwonej bluzce, druga młodsza z brązowymi włosami w czarnej kurtce, stoją obok siebie. Starsza kobieta dmucha całusa w dłoń.
fot. Instagram
Maryla Rodowicz i Iga Świątek

Maryla Rodowicz 10 grudnia obchodzi 80. urodziny. Wokalistka od kilku dekad jest ikoną polskiej sceny muzycznej, a jej hity, takie jak "Małgośka", "Szparka sekretarka" czy "Niech żyje bal" są nieodzownym elementem spotkań towarzyskich. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska tenisistka kontynuuje grę! Wystąpiła we Francji

 

Piosenkarka nigdy nie kryła, że pasjonuje się sportem. Jednym z jej "koników" jest tenis. W niektórych wywiadach przyznawała nawet, że nie śpi po nocach, bo ogląda mecze Igi Świątek. Raz porównała nawet Polkę do Rafaela Nadala.

 

Sympatia idzie z dwóch stron. 24-latka również ceni Rodowicz. Świadczy o tym fakt, że w dniu urodzin kochanej przez Polaków gwiazdy opublikowała zdjęcie z nią w mediach społecznościowych.

 

"Mieć tyle energii, taką karierę, tyle historii i przeżyć, tak łączyć ludzi, a właściwie całe pokolenia...coś wyjątkowego. Sto lat w zdrowiu Pani Marylo i mam nadzieję, że zobaczymy się na korcie!" - napisała Świątek pod wspólną fotografią. 

 

Obecnie wiceliderka światowego notowania nabiera sił przed startem kolejnego cyklu tenisowego. Polkę na korcie będzie można zobaczyć już na początku stycznia. Wraz z m.in. Hubertem Hurkaczem wystąpi bowiem w United Cup.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKINNETENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Chciałabym jak najszybciej znowu poczuć tę moc
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 