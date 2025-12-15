Iga Świątek uhonorowana. Wielkie wyróżnienie dla Polki

Na naszą zawodniczkę zagłosowało aż 70 proc. kibiców, którzy nie mieli wątpliwości, że to właśnie ona zasłużyła na to wyróżnienie najbardziej. Poza Świątek nagrodzone zostały również Kanadyjka Victoria Mboko, Czeszka Linda Noskova i Słowenka Kaja Juvan. "Nagroda Serca przyznawana jest zawodnikom, którzy wykazują się niesamowitą odwagą na boisku i determinacją w reprezentowaniu swojego kraju" - czytamy na profilu Billie Jean King Cup.

Polka otrzymała nagrodę w wysokości 3000 dolarów. Nie trzeba było długo czekać na reakcję.

- Chciałabym podziękować wszystkim za głosy, dzięki temu mogłam otrzymać nagrodę Billie Jean King Cup Heart Award. Jestem naprawdę wdzięczna i bardzo mnie to motywuje - przekazała w specjalnie nagranym filmiku.

Iga Świątek rozpocznie zmagania w nadchodzącym sezonie już za nieco ponad dwa tygodnie podczas United Cup. To wydarzenie będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.