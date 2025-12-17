"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek triumfatorką plebiscytu!

W finale plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" zmierzyły się Iga Świątek i Aleksandra Mirosław. Była więc to powtórka sprzed roku - wtedy po głosach 38 349 użytkowników werdykt zabrzmiał: 63 procent dla raszynianki, 37 proc. dla lublinianki.

Wróćmy jednak do tegorocznej edycji. W pierwszej fazie głosowania, czyli ankiecie wielokrotnego wyboru, mistrzyni Wimbledonu znalazła uznanie 35 206 osób ze 103 035 głosujących, czyli 34,1 proc., co dało pierwsze miejsce. Z kolei mistrzyni świata we wspinaczce była trzecia, mogła liczyć na wsparcie 24 548 użytkowników (23,8 proc.).

Znalazły się więc w osobnych połówkach drabinki. Już w systemie pucharowym Świątek pokonała kolejno Katarzynę Niewiadomą-Phinney (64-36 proc.), Natalię Bukowiecką (64-36) i Wilfredo Leona (59-41).

Z kolei Mirosław okazała się lepsza najpierw od Jakuba Kochanowskiego (73-27 proc.), Mikołaja Marczyka (60-40) i Ewy Pajor (51-49). Zwycięstwo w półfinale nad piłkarką Barcelony było bardzo cenne i być może nieco niespodziewane, bo przecież we wspomnianej pierwszej fazie zdobyła od niej mniej głosów. To esencja systemu KO, gdy o losach zwycięstwa mogą decydować pojedyncze kliknięcia - Robert Lewandowski ograł przecież Tomasza Fornala o zaledwie 171 głosów.

Znamy już końcowe rezultaty boju o pierwsze miejsce. Tegoroczną edycję plebiscytu wygrała Świątek. W finale na jej nazwisko kliknęło 21900 osób. Przypomnijmy, że 24-latka wygrała Wimbledon, w wielkim finale pokonawszy Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Do tego Polka dołożyła również zwycięstwa w Cincinnati i Seulu.

Drugie miejsce przypadło Mirosław. Po mistrzostwie olimpijskim w Paryżu lublinianka poszła za ciosem i dołożyła do kolekcji trzeci złoty medal globalnego czempionatu. W finale w Korei Południowej pokonała tę samą rywalkę, co w stolicy Francji - Chinkę Deng Lijuan. W obu przypadkach ustanawiała rekord globu. W lipcu 2024 r. było to 6,06 sekundy, a we wrześniu 2025 r. 6,034 sek.

Trzecie miejsce zajęła Ewa Pajor, która od wielu lat pozostaje czołową piłkarką globu - po tym, jak błyszczała na polskich boiskach, w młodym wieku przeniosła się do ligi niemieckiej, gdzie zdobyła szereg trofeów, a następnie zaczęła też grać pierwsze skrzypce w szeregach FC Barcelona. Rok 2025 był dla niej naprawdę fantastyczny.

Drabinka Plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025"

W Plebiscycie przyznano także dwie nagrody specjalne. "Wydarzeniem 25-lecia na 25-lecie Polsatu Sport" wybrano siatkarskie mistrzostwa świata 2014 w Polsce. Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni pod wodzą Stephane'a Antigi sięgnęli po upragniony od 1974 roku złoty medal. Pierwszą fazę grupową skończyli z kompletem pięciu zwycięstw i imponującym bilansem setów 15-1. Na początku drugiej fazy zostali ograni przez Stany Zjednoczone (1:3), ale później wrócili na zwycięską ścieżkę. Pokonali Włochy 3:1, a później w szalonych okolicznościach, bo po tie-breakach kolejno Iran, Francję, Brazylię i Rosję. W półfinale okazali się lepsza od Niemiec, a w wielkim finale w Spodku ponownie od "Canarinhos".

W tym roku, już po raz trzeci w historii, w ramach plebiscytu "As Sportu" przyznany został także tytuł "Paralimpijczyka Roku". Zdobyła go Faustyna Kotłowska. Urodzona w Kościerzynie lekkoatletka w 2025 roku zdominowała rywalizację na mistrzostwach świata w paralekkoatletyce, które na przełomie września i października odbyły się w New Delhi.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" - wyniki finału:

1. Iga Świątek - 54%, 21900 głosów

2. Aleksandra Mirosław - 46%, 18800

3. Ewa Pajor -

"Wydarzenie 25-lecia na 25-lecie Polsatu Sport": Siatkarskie mistrzostwa świata 2014 w Polsce

Paralimpijczyk roku - Faustyna Kotłowska

