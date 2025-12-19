Niespodziewane wieści ws. Świątek. Zagra o milion dolarów
Iga Świątek ma przed sobą intensywne tygodnie. Nie dość, że pod koniec miesiąca wystąpi w pokazowym turnieju World Tennis Continental Cup, to właśnie ogłoszono, że przed rozpoczęciem Australian Open sprawdzi formę w jeszcze jednym wydarzeniu.
Iga Świątek wystąpi w turnieju 1 Point Slam - czytamy na stronie ausopen.com. Zmagania odbędą się 14 stycznia na korcie Rod Laver Arena w Melbourne. Zwycięzca tego wydarzenia sięgnie po milion dolarów. Poza Polką udział w zawodach potwierdzili m.in. Jannik Sinner, Coco Gauff czy Carlos Alcaraz.
Dyrektor Australian Open Craig Tiley, powiedział, że rosnące zainteresowanie zmaganiami "elitarnych" zawodników oraz lokalnej społeczności pokazuje, że to będzie wyjątkowo atrakcyjne wydarzenie.
Zanim dojdzie do tego turnieju, Świątek weźmie jeszcze udział w pokazowym World Tennis Continental Cup w chińskim Shenzhen (w dniach 26-28 grudnia) oraz w United Cup w Perth i Sydney (w dniach 2-11 stycznia 2026). Podczas tego drugiego wystąpią również inni Polacy m.in. Hubert Hurkacz czy Katarzyna Kawa.
12 stycznia rozpoczyna się za to Australian Open, czyli jedyny wielkoszlemowy turniej, w którym Świątek jeszcze nigdy nie odniosła triumfu.