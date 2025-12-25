Takiego nagrania z Igą Świątek jeszcze nie widziałeś! Świąteczna niespodzianka dla kibiców

W okresie Świąt Bożego Narodzenia największe gwiazdy nie tylko polskiego, ale również zagranicznego sportu publikują w swoich mediach społecznościowych posty dotyczące tego wyjątkowego czasu. Za tym trendem postanowiła pójść obecna wiceliderka rankingu WTA - Iga Świątek.

Pochodząca z Raszyna zawodniczka nie udostępniła jednak tak popularnych teraz zdjęć na tle choinki, ale niecodzienny materiał wideo. Najlepsza polska tenisistka pokazała cały proces nakładania makijażu przed Wigilią.

"Chcę tylko życzyć Wam Wesołych Świąt! Mam nadzieję, że spędzicie je dokładnie tak, jak chcecie. Jako, że dzisiaj jestem w drodze do Chin, to mam coś dla Was. Jedyna i niepowtarzalna Ewelina Krasoń pomaga mi przygotować się do wczesnej Wigilii" - napisała Świątek w opisie materiału wideo.

Wspomniana przez tenisistkę Ewelina Krasoń to makijażystką gwiazd, która już wcześniej współpracowała ze Świątek.

