Kiedy mecz Iga Świątek - Wang Xinyu w Shenzhen? O której godzinie?

Już za kilka dni ruszy tenisowy sezon 2026. Jak na razie jednak możemy śledzić turnieje pokazowe. W piątek w Shenzhen rozpoczęła się impreza World Tennis Continental Cup, w ramach której drużyna złożona z europejskich zawodników mierzy się z graczami z innych rejonów świata.

W piątek 26 grudnia Świątek rozegrała swój pierwszy mecz w ramach tej imprezy. Polka pewnie wygrała z Jeleną Rybakiną, ogrywając reprezentantkę Kazachstanu w dwóch setach.

Tego samego dnia swoje premierowe spotkanie w Shenzhen rozegrała najbliższa rywalka Świątek, Wang Xinyu. Reprezentantka gospodarzy musiała uznać wyższość Szwajcarki Belindy Bencic, przegrywając z nią po trzysetowym starciu.

Do tej pory Polka i Chinka zmierzyły się ze sobą dwukrotnie. Za każdym razem lepsza była Świątek - zarówno podczas półfinału juniorskiego Wimbledonu w 2018 roku, jak i pięć lat później w seniorskim French Open. W obu przypadkach było 2:0 dla Świątek. Jak będzie tym razem?

Iga Świątek - Wang Xinyu. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Iga Świątek - Wang Xinyu? To pytanie z pewnością zadają sobie fani polskiej tenisistki. Świątek swój drugi mecz w Chinach rozegra w sobotę 27 grudnia. Godzina meczu Iga Świątek - Wang Xinyu to około 04.30 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport