Iga Świątek/Valentin Vacherot - Jelena Rybakina/Andriej Rublow. Relacja live i wynik na żywo

Przed nami kolejne starcie Igi Świątek w pokazowym turnieju World Tennis Continental Cup w Chinach. Polka odnotowała już dwa spotkania - jedno z Jeleną Rybakiną, które pewnie wygrała w dwóch setach i jedno przegrane z Chinką Wang Xinyu.

Na sam koniec polską tenisistkę czeka mecz miksta w parze z Monakijczykiem - Valentinem Vacherotem. Rywalami polsko-monakijskiej pary będą Jelena Rybakina i Andriej Rublow.



Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek/Vacherot - Rybakina/Rublow na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport