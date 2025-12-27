Iga Świątek/Valentin Vacherot - Jelena Rybakina/Andriej Rublow. Relacja live i wynik na żywo
Iga Świątek w parze z Valentinem Vacherotem zmierzy się z Jeleną Rybakiną i Andriejem Rublowem podczas meczu miksta turnieju pokazowego World Tennis Continental Cup w Chinach. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Przed nami kolejne starcie Igi Świątek w pokazowym turnieju World Tennis Continental Cup w Chinach. Polka odnotowała już dwa spotkania - jedno z Jeleną Rybakiną, które pewnie wygrała w dwóch setach i jedno przegrane z Chinką Wang Xinyu.
Na sam koniec polską tenisistkę czeka mecz miksta w parze z Monakijczykiem - Valentinem Vacherotem. Rywalami polsko-monakijskiej pary będą Jelena Rybakina i Andriej Rublow.
