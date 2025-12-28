Mecz Igi Świątek dziś. Kto wygrał? Wynik meczu Świątek
Iga Świątek gra swój ostatni mecz podczas pokazowego turnieju World Tennis Continental Cup w chińskim Shenzhen. Tym razem najlepsza polska tenisistka wystąpi w mikście. Kto wygrał mecz Świątek? Jaki był wynik meczu Świątek?
Kończy się turniej pokazowy w Chinach. Do tej pory Świątek rozegrała dwa mecze w singlach - najpierw pewnie wygrała z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną, następnie niespodziewanie w dwóch setach przegrała z faworytką gospodarzy Wang Xinyu.
W swoim ostatnim spotkaniu w Shenzhen tenisistka z Raszyna zaprezentuje swoje umiejętności w spotkaniu mikstowym w parze z monakijczykiem Valentinem Vacherotem. Rywalami Świątek i Vacherota będą wspomniana wcześniej Rybakina i Rosjanin Andriej Rublow.
Jak Polka poradzi sobie w tej odmianie tenisa?
Wynik meczu Świątek poznamy w niedzielę 28 grudnia. O tym, kto wygrał spotkanie Świątek, poinformujemy tuż po zakończeniu mikstowego starcia.