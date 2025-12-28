Mecz Igi Świątek dziś. Kto wygrał? Wynik meczu Świątek

Kończy się turniej pokazowy w Chinach. Do tej pory Świątek rozegrała dwa mecze w singlach - najpierw pewnie wygrała z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną, następnie niespodziewanie w dwóch setach przegrała z faworytką gospodarzy Wang Xinyu.

W swoim ostatnim spotkaniu w Shenzhen tenisistka z Raszyna zaprezentuje swoje umiejętności w spotkaniu mikstowym w parze z monakijczykiem Valentinem Vacherotem. Rywalami Świątek i Vacherota będą wspomniana wcześniej Rybakina i Rosjanin Andriej Rublow.

Jak Polka poradzi sobie w tej odmianie tenisa?

Mecz Igi Świątek dziś. Kto wygrał? Wynik meczu

Wynik meczu Świątek poznamy w niedzielę 28 grudnia. O tym, kto wygrał spotkanie Świątek, poinformujemy tuż po zakończeniu mikstowego starcia.

