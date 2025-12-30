Startuje United Cup. Jak rok temu poradzili sobie Polacy?

Nadchodząca odsłona United Cup w kwestiach logistycznych nie będzie się niczym różniła od poprzednich. W turnieju weźmie udział osiemnaście reprezentacji, rozlokowanych w sześciu grupach. Oprócz drużyn, które zajmą pierwszą lokatę, do ćwierćfinału awansują dwa najlepsze kraje z drugich miejsc.





ZOBACZ TAKŻE: United Cup: Terminarz fazy grupowej. Kiedy mecze? O której godzinie?



W minionym roku Biało-Czerwoni weszli w turniej z przytupem, wygrywając swoją grupę. Inauguracyjna rywalizacja z Norwegią zakończyła się korzystnym dla Polski rezultatem 2:1. Iga Świątek zwyciężyła w swoim starciu, porażkę z Casperem Ruddem poniósł za to Hubert Hurkacz. Nasza reprezentacja okazała się lepsza w mikście, dzięki czemu triumfowała w tej potyczce.

Identyczny przebieg miało starcie z Czechami. Hurkacz przegrał, Świątek wygrała, a o końcowym zwycięstwie zadecydował mikst. Dzięki tym rezultatom Polacy zajęli pierwsze miejsce w grupie.





Na etapie ćwierćfinału, wygrywając z Billym Harrisem, przełamał się zawodnik z Wrocławia. Nie zawiodła również nasza najlepsza tenisistka, dzięki czemu wynik miksta nie miał już większego znaczenia, ale warto odnotować, że w tym akcie rywalizacji Polacy również byli lepsi od Brytyjczyków. Wygrana 3:0 oznaczała pewny awans do półfinału rozgrywek.





Im dalej w las, tym Biało-Czerwoni wygrywali coraz pewniej. Na tym etapie o sile naszej kadry przekonał się Kazachstan. Powtórzyła się historia z ćwierćfinału. Nasi singliści wygrali swoje mecze i mikst w składzie Chwalińska/Zieliński ponownie nie zawiódł. Tym samym Polska znalazła się w wielkim finale, gdzie czekała reprezentacja Stanów Zjednoczonych.





Nasi rywale do Australii wysłali swoich najlepszych zawodników i znaleźli oni sposób na nasz znakomity duet. Najpierw Świątek w dwóch setach przegrała z Coco Gauff, następnie Hurkacz postawił się Taylorowi Fritzowi, ale ostatecznie uległ 28-latkowi na dystansie trzech setów. Nie było potrzeby rozgrywania miksta i to Amerykanie triumfowali w całym turnieju.





W zbliżającej się edycji w składzie naszej kadry, oprócz Hurkacza i Świątek, znaleźli się: Jan Zieliński, Katarzyna Piter, Katarzyna Kawa, Damian Michalski. Grupowymi rywalami Polski będą Niemcy i Holandia. Nasi reprezentanci rywalizację rozpoczną 5 stycznia starciem z zachodnim sąsiadem.

Transmisje meczów United Cup 2026 na sportowych antenach Polsatu.

ST, Polsat Sport