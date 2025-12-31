Ten rok bez dwóch zdań należał do Aryny Sabalenki. Białorusinka była najlepsza nie tylko w światowym rankingu, ale też na liście płac, a za rok 2025 zainkasowała oszałamiające 15 milionów dolarów. To nagroda za jej niesamowitą skuteczność i regularność - od wygranych w US Open i Miami, po sukces na kortach w Madrycie. Konto liderki rankingu WTA mocno zasiliły też liczne finały, w których musiała uznać wyższość rywalek, m.in. w Melbourne czy Paryżu.

ZOBACZ TAKŻE: Startuje United Cup. Jak rok temu poradzili sobie Polacy?

Iga Świątek, choć tym razem zarobiła nieco mniej od swojej największej rywalki, z pewnością nie może narzekać. Polka wzbogaciła się o ponad 10 milionów dolarów, a co ważniejsze - spełniła swoje wielkie marzenie i wygrała Wimbledon. Do tego 24-latka dołożyła cenne trofea w Cincinnati i Seulu.

Patrząc na te sumy, trzeba jednak pamiętać o jednym - to kwoty brutto. "Na rękę" zawodniczki dostają znacznie mniej, bo muszą liczyć się z kosztami takimi jak m.in. podatki, drogie podróże oraz pensje dla swoich trenerów.