Tak Iga Świątek powitała Nowy Rok! To zdjęcie obiegło internet

Iga Świątek przebywa obecnie w Australii, gdzie już przywitano Nowy Rok. Z tej okazji najlepsza polska tenisistka podzieliła się z fanami fotografią z sylwestrowej zabawy. Tylko spójrzcie!

Kobieta i mężczyzna pozują do zdjęcia w okularach z napisem "2020" i "Happy New Year". W tle widać fajerwerki.
fot/ Instagram Iga Świątek
Iga Świątek i Wim Fissette

Wiceliderka światowego rankingu obecnie przebywa w Sydney, gdzie przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnego sezonu. Już na początku stycznia raszynianka weźmie udział w United Cup. W tym turnieju wystartuje też m.in. Hubert Hurkacz. 

 

31 grudnia Polka postanowiła jednak poświęcić na świętowanie. Wraz z członkami swojego sztabu wybrała się na przyjęcie. Jako że różnica czasowa między Australią i Polską wynosi 10 godzin, Polka powitała już 2026 rok. Z tej okazji podzieliła się z fanami zdjęciem. Widać na nim ją oraz jej szkoleniowca, Wima Fissette'a.

 

Iga Świątek i Wim Fissette
Iga Świątek i Wim Fissette

 

"Szczęśliwego Nowego Roku!" - podpisała zdjęcie Świątek.

 

2025 rok był dla raszynianki bardzo udany. Po raz pierwszy w karierze triumfowała w Wimbledonie. Do tego dołożyła dwa turniejowe zwycięstwa: w Cincinnati oraz Seulu.

 

Plan transmisji United Cup z udziałem Polaków można odnaleźć TUTAJ.

