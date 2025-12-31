Tak Iga Świątek powitała Nowy Rok! To zdjęcie obiegło internet

Wiceliderka światowego rankingu obecnie przebywa w Sydney, gdzie przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnego sezonu. Już na początku stycznia raszynianka weźmie udział w United Cup. W tym turnieju wystartuje też m.in. Hubert Hurkacz.

ZOBACZ TAKŻE: Podniosła się po porażce ze Świątek. Pewny triumf światowej piątki

31 grudnia Polka postanowiła jednak poświęcić na świętowanie. Wraz z członkami swojego sztabu wybrała się na przyjęcie. Jako że różnica czasowa między Australią i Polską wynosi 10 godzin, Polka powitała już 2026 rok. Z tej okazji podzieliła się z fanami zdjęciem. Widać na nim ją oraz jej szkoleniowca, Wima Fissette'a.

Iga Świątek i Wim Fissette

"Szczęśliwego Nowego Roku!" - podpisała zdjęcie Świątek.

2025 rok był dla raszynianki bardzo udany. Po raz pierwszy w karierze triumfowała w Wimbledonie. Do tego dołożyła dwa turniejowe zwycięstwa: w Cincinnati oraz Seulu.

Plan transmisji United Cup z udziałem Polaków można odnaleźć TUTAJ.

KP, Polsat Sport