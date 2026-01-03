Kiedy mecz Świątek - Lys w United Cup?

Iga Świątek

Iga Świątek - Eva Lys to drugie spotkanie w ramach meczu Polska - Niemcy w United Cup 2026. Kiedy mecz Świątek - Lys? O której godzinie Świątek - Lys w United Cup?

Tenisistka w różowym stroju sportowym i białej czapce idzie po korcie tenisowym, trzymając rakietę i pokazując kciuk w górę.
fot. AFP
Świątek - Lys. Kiedy mecz United Cup? O której godzinie? Godzina meczu Świątek

United Cup zastąpił rozgrywany w latach 2020–22 ATP Cup, który był z kolei następcą Pucharu Hopmana. To ważny etap przygotowań do pierwszego w roku turnieju wielkoszlemowego Australian Open.

 

Biało-czerwoni w dwóch poprzednich edycjach United Cup dotarli do finału - w 2024 roku przegrali z Niemcami, a w 2025 z Amerykanami, którzy będą bronić tytułu w mistrzowskim składzie, z Coco Gauff i Taylorem Fritzem na czele.

 

I właśnie z Niemcami Biało-Czerwoni rozegrają swój pierwszy mecz w ramach tegorocznej edycji. W akcji zobaczymy między innymi Igę Świątek czy Huberta Hurkacza.


Jako druga na kort w meczu Polska - Niemcy wyjdzie Świątek. Jej rywalką będzie Eva Lys.

Świątek - Lys. Kiedy mecz United Cup? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Lys w United Cup? Spotkanie w ramach starcia Polska - Niemcy zostanie rozegrane w poniedziałek 5 stycznia. Godzina meczu Świątek - Lys to około 08.30 polskiego czasu - po zakończeniu meczu Hubert Hurkacz - Alexander Zverev.

BS, Polsat Sport
EVA LYSIGA ŚWIĄTEKINNETENISUNITED CUP
