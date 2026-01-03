Rekord Guinnessa dla Świątek! Perfekcyjna seria, której nie dorównała żadna legenda
Iga Świątek wpisała się w historię sportu jako rekordzistka Guinnessa po niezwykłej serii w finałach turniejów Wielkiego Szlema. Polska tenisistka pozostaje niepokonana w decydujących meczach imprez singlowych, co wyróżnia ją pośród najlepszych zawodniczek i potwierdza jej dominację na arenie międzynarodowej.
Perfekcyjny bilans Igi Świątek
Iga Świątek ustanowiła rekord Guinnessa w kategorii "Najwięcej finałów wielkoszlemowych singli kobiet (Open Era) bez porażki" dzięki serii sześciu zwycięstw w najważniejszych turniejach bez ani jednej przegranej. Ten imponujący bilans oznacza, że we wszystkich finałach Wielkiego Szlema, które rozegrała, zawsze wychodziła jako triumfatorka. Świątek wygrała finały French Open czterokrotnie, w latach:
· 2020
· 2022
· 2023
· 2024.
Poza tym raz triumfowała w US Open (2022) oraz zdobyła tytuł na Wimbledonie w 2025 roku. To sprawia, że jest jedną z nielicznych zawodniczek w open erze z taką perfekcyjną statystyką w finałach szlemowych.
Historyczny sukces Polki
Szczególnie znaczenie ma triumf Świątek w finale Wimbledonu 2025, gdzie pokonała Amerykankę Amandę Anisimovą wynikiem 6:0 w zaledwie 57 minut. To pierwszy taki wynik w kobiecym finale tej imprezy od 1911 roku. Ten "double bagel" nie tylko potwierdził przewagę Polki na trawie, ale także wzmocnił jej rekordowy bilans w finale Wielkiego Szlema.
Świątek jest jedną z nielicznych tenisistek, które triumfowały w najważniejszych imprezach na trzech różnych nawierzchniach:
· ziemnej (Roland Garros)
· twardej (US Open)
· oraz trawiastej (Wimbledon).
Elitarne grono tenisitek
W historii tenisa niewiele zawodniczek osiągnęło perfekcyjny bilans w finałach Wielkiego Szlema. Do tej pory w open erze wśród kobiet z rekordowym wynikiem w finale bez porażki znajdują się m.in.:
· Naomi Osaka
· Jennifer Capriati
· Ashleigh Barty.
Jednak Świątek prowadzi w liczbie finałów bez porażki z wynikiem 6:0. To osiągnięcie nie tylko podkreśla jej skuteczność, ale także wskazuje na niezwykłą odporność psychiczną i umiejętność utrzymywania najwyższego poziomu gry w decydujących momentach.
Droga Igi Świątek do rekordu
Przejdź na Polsatsport.pl
Kariera Igi Świątek nabrała rozpędu, gdy w 2020 roku zdobyła pierwsze zwycięstwo w Wielkim Szlemie na Roland Garros. Ten triumf był swoistym punktem zwrotnym w jej karierze. Od tego czasu konsekwentnie buduje swoją pozycję w światowym tenisie, zdobywając kolejne nagrody i utrzymując się w ścisłej czołówce.