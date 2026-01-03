Rekord Guinnessa dla Świątek! Perfekcyjna seria, której nie dorównała żadna legenda

Iga Świątek wpisała się w historię sportu jako rekordzistka Guinnessa po niezwykłej serii w finałach turniejów Wielkiego Szlema. Polska tenisistka pozostaje niepokonana w decydujących meczach imprez singlowych, co wyróżnia ją pośród najlepszych zawodniczek i potwierdza jej dominację na arenie międzynarodowej.

Iga Świątek całuje puchar turniejowy.
fot. PAP
Iga Świątek celebruje kolejny wielkoszlemowy triumf z pucharem

Perfekcyjny bilans Igi Świątek


Iga Świątek ustanowiła rekord Guinnessa w kategorii "Najwięcej finałów wielkoszlemowych singli kobiet (Open Era) bez porażki" dzięki serii sześciu zwycięstw w najważniejszych turniejach bez ani jednej przegranej. Ten imponujący bilans oznacza, że we wszystkich finałach Wielkiego Szlema, które rozegrała, zawsze wychodziła jako triumfatorka. Świątek wygrała finały French Open czterokrotnie, w latach:

 

· 2020

· 2022

· 2023

· 2024.

 

Poza tym raz triumfowała w US Open (2022) oraz zdobyła tytuł na Wimbledonie w 2025 roku. To sprawia, że jest jedną z nielicznych zawodniczek w open erze z taką perfekcyjną statystyką w finałach szlemowych.

 

Historyczny sukces Polki


Szczególnie znaczenie ma triumf Świątek w finale Wimbledonu 2025, gdzie pokonała Amerykankę Amandę Anisimovą wynikiem 6:0 w zaledwie 57 minut. To pierwszy taki wynik w kobiecym finale tej imprezy od 1911 roku. Ten "double bagel" nie tylko potwierdził przewagę Polki na trawie, ale także wzmocnił jej rekordowy bilans w finale Wielkiego Szlema.

 

Świątek jest jedną z nielicznych tenisistek, które triumfowały w najważniejszych imprezach na trzech różnych nawierzchniach:

 

· ziemnej (Roland Garros)

· twardej (US Open)

· oraz trawiastej (Wimbledon).

 

Elitarne grono tenisitek


W historii tenisa niewiele zawodniczek osiągnęło perfekcyjny bilans w finałach Wielkiego Szlema. Do tej pory w open erze wśród kobiet z rekordowym wynikiem w finale bez porażki znajdują się m.in.:

 

· Naomi Osaka

· Jennifer Capriati

· Ashleigh Barty.

 

Jednak Świątek prowadzi w liczbie finałów bez porażki z wynikiem 6:0. To osiągnięcie nie tylko podkreśla jej skuteczność, ale także wskazuje na niezwykłą odporność psychiczną i umiejętność utrzymywania najwyższego poziomu gry w decydujących momentach.

 

Droga Igi Świątek do rekordu


Kariera Igi Świątek nabrała rozpędu, gdy w 2020 roku zdobyła pierwsze zwycięstwo w Wielkim Szlemie na Roland Garros. Ten triumf był swoistym punktem zwrotnym w jej karierze. Od tego czasu konsekwentnie buduje swoją pozycję w światowym tenisie, zdobywając kolejne nagrody i utrzymując się w ścisłej czołówce.

