Rekord Guinnessa dla Świątek! Perfekcyjna seria, której nie dorównała żadna legenda

Perfekcyjny bilans Igi Świątek



Iga Świątek ustanowiła rekord Guinnessa w kategorii "Najwięcej finałów wielkoszlemowych singli kobiet (Open Era) bez porażki" dzięki serii sześciu zwycięstw w najważniejszych turniejach bez ani jednej przegranej. Ten imponujący bilans oznacza, że we wszystkich finałach Wielkiego Szlema, które rozegrała, zawsze wychodziła jako triumfatorka. Świątek wygrała finały French Open czterokrotnie, w latach:

· 2020

· 2022

· 2023

· 2024.

Poza tym raz triumfowała w US Open (2022) oraz zdobyła tytuł na Wimbledonie w 2025 roku. To sprawia, że jest jedną z nielicznych zawodniczek w open erze z taką perfekcyjną statystyką w finałach szlemowych.

Historyczny sukces Polki



Szczególnie znaczenie ma triumf Świątek w finale Wimbledonu 2025, gdzie pokonała Amerykankę Amandę Anisimovą wynikiem 6:0 w zaledwie 57 minut. To pierwszy taki wynik w kobiecym finale tej imprezy od 1911 roku. Ten "double bagel" nie tylko potwierdził przewagę Polki na trawie, ale także wzmocnił jej rekordowy bilans w finale Wielkiego Szlema.

Świątek jest jedną z nielicznych tenisistek, które triumfowały w najważniejszych imprezach na trzech różnych nawierzchniach:

· ziemnej (Roland Garros)

· twardej (US Open)

· oraz trawiastej (Wimbledon).

Elitarne grono tenisitek



W historii tenisa niewiele zawodniczek osiągnęło perfekcyjny bilans w finałach Wielkiego Szlema. Do tej pory w open erze wśród kobiet z rekordowym wynikiem w finale bez porażki znajdują się m.in.:

· Naomi Osaka

· Jennifer Capriati

· Ashleigh Barty.

Jednak Świątek prowadzi w liczbie finałów bez porażki z wynikiem 6:0. To osiągnięcie nie tylko podkreśla jej skuteczność, ale także wskazuje na niezwykłą odporność psychiczną i umiejętność utrzymywania najwyższego poziomu gry w decydujących momentach.

Droga Igi Świątek do rekordu



Kariera Igi Świątek nabrała rozpędu, gdy w 2020 roku zdobyła pierwsze zwycięstwo w Wielkim Szlemie na Roland Garros. Ten triumf był swoistym punktem zwrotnym w jej karierze. Od tego czasu konsekwentnie buduje swoją pozycję w światowym tenisie, zdobywając kolejne nagrody i utrzymując się w ścisłej czołówce.

Polsat Sport