Świątek podjęła ważną decyzję. Już to ogłosiła. "Cieszę się na powrót"

Iga Świątek przygotowuje się do wielkoszlemowego Australian Open. Na początku nowego roku Polka wystąpi w turnieju reprezentacyjnym United Cup, który jest traktowany jako jeden z ważniejszych przetarć przed pierwszym turniejem wielkoszlemowym w tym sezonie. United Cup zostanie rozegrany na australijskich kortach w Perth i Sydney, a reprezentacja Polski trafiła do grupy z Niemcami oraz Holandią.

W międzyczasie wiceliderka rankingu WTA ogłosiła, że szykuje się do występu w WTA 1000 w Dosze:

- Cześć, tu Iga. Jestem podekscytowana, że w przyszłym roku wrócę na turniej w Dosze. Jak wiecie, kocham ten turniej. Cieszę się na powrót, by móc pokazać jak najlepszy tenis - przekazała tenisistka w specjalnym filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych.

Turniej ten potrwa od 8 do 14 lutego i odbędzie się na kortach twardych. Polka podjęła tę decyzję, mimo że WTA zdecydowało się na zmianę, polegającą na rozegraniu "tysięcznika", a więc drugiego rangą turnieju WTA, tydzień po Wielkim Szlemie. Wcześniej katarskie rozgrywki odbywały się kilka tygodni po Australian Open.

Dla Świątek katarski turniej jest jednym z ulubionych. Wygrywała tam trzykrotnie (od 2022 do 2024 roku), a także ustanowiła tam rekord piętnastu wygranych spotkań z rzędu. Serię tę przełamała dopiero w ubiegłym roku Jelena Ostapenko, która pokonała Polkę w półfinale.

Pierwszy mecz w 2026 roku Iga Świątek zagra 5 stycznia podczas United Cup. Jej rywalką będzie Niemka Eva Lys.

JZ, Polsat Sport