Iga Świątek i Hubert Hurkacz razem na korcie! Ważny mecz już w poniedziałek
Przed reprezentacją Polski pierwszy mecz podczas tegorocznej edycji United Cup. Biało-Czerwoni w poniedziałek zmierzą się z narodową drużyną Niemiec. Jak się okazało, do rywalizacji mikstowej podczas tych zmagań zgłoszona została para Iga Świątek/Hubert Hurkacz.
W poniedziałek 5 stycznia Polacy rozegrają swój premierowy mecz podczas prestiżowego turnieju United Cup. W grupie z Biało-Czerwonymi znajdują się Niemcy i Holendrzy. Pierwszymi przeciwnikami Igi Świątek i spółki będą nasi zachodni sąsiedzi.
Rywalizacja rozpocznie się meczem panów. Według rozpiski opublikowanej na oficjalnej stronie turnieju o godzinie 6:30 na kort wejdą Hubert Hurkacz i Alexander Zverev. Po zakończeniu tego starcia przyjdzie czas na pojedynek pań, w którym udział wezmą Iga Świątek i Eva Lys. Natomiast na koniec rozegrane zostanie starcie w mikście.
Do tej pory nie wiedzieliśmy, kto z Biało-Czerwonych wystąpi w tym ostatnim meczu. Teraz pojawiła się rozpiska, według której ramie w ramię mają stanąć Świątek i Hurkacz, a po drugiej stronie siatki znajdą się Laura Siegemund i Alexander Zverev. Warto zaznaczyć, że wymienione pary mogą się zmienić w zależności od wyników wcześniejszych pojedynków.
Przypomnijmy, że Niemcy mają za sobą już jeden triumf podczas tegorocznej edycji zmagań w Australii. W swoim premierowym starciu bez większych problemów pokonali Holendrów 3:0.
Polska - Niemcy. Kiedy mecz United Cup? Gdzie obejrzeć?
Mecz Polska - Niemcy w United Cup rozpocznie się w poniedziałek 5 stycznia 2026 roku o godzinie 7:30 polskiego czasu starciem Hubert Hurkacz - Alexander Zverev. Następnie Iga Świątek zmierzy się z Evą Lys, a zaraz potem zobaczymy starcie w mikście, do którego zostały zgłoszone pary Iga Świątek/Hubert Hurkacz i Laura Siegemund/Alexander Zverev.
NIEMCY – POLSKA
Alexander Zverev – HUBERT HURKACZ 07:30; Polsat Sport 1, Polsat Box Go
Eva Lys – IGA ŚWIĄTEK 08:30; Polsat Sport 1, Polsat Box Go
Laura Siegemund/Alexander Zverev - IGA ŚWIĄTEK/HUBERT HURKACZ 10:30; Polsat Sport 1, Polsat Box Go