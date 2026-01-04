Iga Świątek i Hubert Hurkacz razem na korcie! Ważny mecz już w poniedziałek

W poniedziałek 5 stycznia Polacy rozegrają swój premierowy mecz podczas prestiżowego turnieju United Cup. W grupie z Biało-Czerwonymi znajdują się Niemcy i Holendrzy. Pierwszymi przeciwnikami Igi Świątek i spółki będą nasi zachodni sąsiedzi.

Rywalizacja rozpocznie się meczem panów. Według rozpiski opublikowanej na oficjalnej stronie turnieju o godzinie 6:30 na kort wejdą Hubert Hurkacz i Alexander Zverev. Po zakończeniu tego starcia przyjdzie czas na pojedynek pań, w którym udział wezmą Iga Świątek i Eva Lys. Natomiast na koniec rozegrane zostanie starcie w mikście.

ZOBACZ TAKŻE: Pogrom w grupie Polski! Czy Iga Świątek i spółka mają się czego bać?

Do tej pory nie wiedzieliśmy, kto z Biało-Czerwonych wystąpi w tym ostatnim meczu. Teraz pojawiła się rozpiska, według której ramie w ramię mają stanąć Świątek i Hurkacz, a po drugiej stronie siatki znajdą się Laura Siegemund i Alexander Zverev. Warto zaznaczyć, że wymienione pary mogą się zmienić w zależności od wyników wcześniejszych pojedynków.

Przypomnijmy, że Niemcy mają za sobą już jeden triumf podczas tegorocznej edycji zmagań w Australii. W swoim premierowym starciu bez większych problemów pokonali Holendrów 3:0.

Polska - Niemcy. Kiedy mecz United Cup? Gdzie obejrzeć?

Mecz Polska - Niemcy w United Cup rozpocznie się w poniedziałek 5 stycznia 2026 roku o godzinie 7:30 polskiego czasu starciem Hubert Hurkacz - Alexander Zverev. Następnie Iga Świątek zmierzy się z Evą Lys, a zaraz potem zobaczymy starcie w mikście, do którego zostały zgłoszone pary Iga Świątek/Hubert Hurkacz i Laura Siegemund/Alexander Zverev.

NIEMCY – POLSKA

Alexander Zverev – HUBERT HURKACZ 07:30; Polsat Sport 1, Polsat Box Go

Eva Lys – IGA ŚWIĄTEK 08:30; Polsat Sport 1, Polsat Box Go

Laura Siegemund/Alexander Zverev - IGA ŚWIĄTEK/HUBERT HURKACZ 10:30; Polsat Sport 1, Polsat Box Go

AA, Polsat Sport