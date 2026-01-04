Świątek - Lys. Wynik meczu. Kto wygrał w United Cup?

Iga Świątek

Iga Świątek - Eva Lys to spotkanie w ramach meczu Polska - Niemcy w United Cup 2026. Kto wygrał mecz Świątek - Lys? Jaki był wynik meczu Świątek - Lys w United Cup?

Tenisistka uderzająca piłkę rakietą podczas meczu.
fot. AFP
Świątek - Lys. Wynik meczu Świątek. Kto wygrał Świątek - Lys w United Cup 2026?

Turniej United Cup zastąpił rozgrywany w latach 2020–22 ATP Cup, który był z kolei następcą Pucharu Hopmana. To dla wielu tenisistów kluczowy etap przygotowań do pierwszego w roku turnieju wielkoszlemowego - Australian Open.

 

ZOBACZ TAKŻE: United Cup 2026. Gdzie oglądać mecze? Plan transmisji

 

Polacy w dwóch poprzednich edycjach United Cup dotarli do finału - w 2024 roku przegrali z Niemcami, a w 2025 musieli uznać wyższość Amerykanów, którzy będą bronić tytułu w mistrzowskim składzie, z Coco Gauff i Taylorem Fritzem na czele.

 

Polska grupowe zmagania zainauguruje starciem z Niemcami. 

Świątek - Lys. Wynik meczu. Kto wygrał w United Cup?

Kiedy poznamy wynik meczu Świątek - Lys w United Cup? Spotkanie w ramach starcia Polska - Niemcy zostanie rozegrane w poniedziałek 5 stycznia. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Lys, poinformujemy tuż po zakończeniu starcia.

