Co za akcja w meczu Igi Świątek! Owacje na stojąco (WIDEO)
Iga Świątek i Eva Lys zachwyciły kibiców w pierwszym secie swojego pojedynku. Po zakończeniu jednej z akcji fani znajdujący się na trybunach nagrodzili tenisistki owacją na stojąco.
Iga Świątek - Eva Lys to drugi mecz rywalizacji między reprezentacjami Polski i Niemiec na United Cup. Wiceliderka światowego rankingu nie może być zadowolona z przebiegu pierwszego seta, ponieważ niespodziewanie przegrała go 3:6.
Pod koniec pierwszej partii doszło do wymiany, która zachwyciła kibiców zgromadzonych na trybunach areny w Sydney. Po kilku bardzo mocnych uderzeniach z obu stron Lys zakończyła akcję precyzyjnym forhandem po linii. Niemka nie kryła swojego zadowolenia, a fani nagrodzili obie zawodniczki owacją na stojąco.
Całą wymianę można zobaczyć w załączonym materiale wideo.
