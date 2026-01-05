Co za akcja w meczu Igi Świątek! Owacje na stojąco (WIDEO)

Iga Świątek - Eva Lys to drugi mecz rywalizacji między reprezentacjami Polski i Niemiec na United Cup. Wiceliderka światowego rankingu nie może być zadowolona z przebiegu pierwszego seta, ponieważ niespodziewanie przegrała go 3:6.

Pod koniec pierwszej partii doszło do wymiany, która zachwyciła kibiców zgromadzonych na trybunach areny w Sydney. Po kilku bardzo mocnych uderzeniach z obu stron Lys zakończyła akcję precyzyjnym forhandem po linii. Niemka nie kryła swojego zadowolenia, a fani nagrodzili obie zawodniczki owacją na stojąco.

Całą wymianę można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

AA, Polsat Sport