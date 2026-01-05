Co za akcja w meczu Igi Świątek! Owacje na stojąco (WIDEO)

Iga Świątek

Iga Świątek i Eva Lys zachwyciły kibiców w pierwszym secie swojego pojedynku. Po zakończeniu jednej z akcji fani znajdujący się na trybunach nagrodzili tenisistki owacją na stojąco.

Widok kortu tenisowego podczas meczu Igi Świątek z Evą Lys na United Cup w Sydney.
fot. Polsat Sport
Niesamowita wymiana w meczu Igi Świątek na United Cup

Iga Świątek - Eva Lys to drugi mecz rywalizacji między reprezentacjami Polski i Niemiec na United Cup. Wiceliderka światowego rankingu nie może być zadowolona z przebiegu pierwszego seta, ponieważ niespodziewanie przegrała go 3:6.

 

ZOBACZ TAKŻE: Hubert Hurkacz przemówił po powrocie! Uśmiech nie schodził mu z twarzy

 

Pod koniec pierwszej partii doszło do wymiany, która zachwyciła kibiców zgromadzonych na trybunach areny w Sydney. Po kilku bardzo mocnych uderzeniach z obu stron Lys zakończyła akcję precyzyjnym forhandem po linii. Niemka nie kryła swojego zadowolenia, a fani nagrodzili obie zawodniczki owacją na stojąco.

 

Całą wymianę można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

 

 

Transmisje meczów United Cup na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKINNETENISUNITED CUP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek - Gabriela Lee. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 