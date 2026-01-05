Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu (WIDEO)

Świątek trzy wcześniejsze mecze z Lys gładko wygrywała - w 2022 roku w Stuttgarcie 6:1, 6:1, a w 2025 6:0, 6:1 w Australian Open oraz 6:2, 6:2 w Montrealu. Ich poniedziałkowe starcie nawet przez moment nie przypominało tamtych spotkań.

Niemka grała odważnie, a podejmowane ryzyko często jej się opłacało. Świątek natomiast od początku miała problem z serwisem i popełniała wiele niewymuszonych błędów. W pierwszym, przegranym 3:6 secie zanotowała ich aż 22, a Lys tylko siedem.

W drugiej partii początkowo obraz nie ulegał zmianie. Niemka szybko odskoczyła na 3:1. Dopiero od tego momentu Świątek zaczęła grać, jak przystało na sześciokrotną mistrzynię wielkoszlemową. Wygrała pięć gemów z rzędu i wyrównała stan meczu.

Lys nie poddawała się, choć decydującego seta to Świątek zaczęła od prowadzenia 3:1. Niemka natychmiast odrobiła stratę i walka toczyła się gem za gem.

W siódmym gemie wiceliderka światowego rankingu znalazła się pod presją, ale obroniła dwa break pointy. W końcu znalazła też sposób na wygranie spotkania. Prowadząc 5:4 przełamała Lys, wykorzystując pierwszą piłkę meczową.

Iga Świątek - Eva Lys 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)

Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu