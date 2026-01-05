Iga Świątek - Suzan Lamens. Wynik meczu w United Cup. Kto wygrał mecz?

Iga Świątek

Iga Świątek - Suzan Lamens to starcie w ramach spotkania Polska - Holandia w United Cup. Kto wygrał mecz Świątek - Lamens w United Cup? Jaki był wynik meczu Świątek - Lamens?

Iga Świątek podczas meczu tenisowego, uderzająca piłkę rakietą.
fot. PAP/EPA
Iga Świątek

Iga Świątek zainaugurowała sezon 2026. Polka pokonała w trzech setach Evę Lys w ramach spotkania Polska - Niemcy w fazie grupowej United Cup.

 

Teraz Biało-Czerwoni mierzą się z Holandią. Świątek stanie naprzeciwko Suzan Lamens. Ta wcześniej uległa w dwóch partiach Lys.

 

Dla Świątek i Lamens to druga bezpośrednia potyczka. Pierwszą w trzech partiach podczas US Open 2025 zwyciężyła Polka.

Iga Świątek - Suzan Lamens. Wynik meczu w United Cup. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Świątek - Lamens w United Cup poznamy w środową noc. Wtedy też dowiemy się, kto wygrał mecz Świątek - Lamens. O rezultacie rywalizacji poinformujemy tuż po ostatniej piłce.

