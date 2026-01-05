Iga Świątek - Suzan Lamens. Wynik meczu w United Cup. Kto wygrał mecz?
Iga Świątek - Suzan Lamens to starcie w ramach spotkania Polska - Holandia w United Cup. Kto wygrał mecz Świątek - Lamens w United Cup? Jaki był wynik meczu Świątek - Lamens?
Iga Świątek zainaugurowała sezon 2026. Polka pokonała w trzech setach Evę Lys w ramach spotkania Polska - Niemcy w fazie grupowej United Cup.
ZOBACZ TAKŻE: United Cup 2026: Wyniki meczów
Teraz Biało-Czerwoni mierzą się z Holandią. Świątek stanie naprzeciwko Suzan Lamens. Ta wcześniej uległa w dwóch partiach Lys.
Dla Świątek i Lamens to druga bezpośrednia potyczka. Pierwszą w trzech partiach podczas US Open 2025 zwyciężyła Polka.
Wynik meczu Świątek - Lamens w United Cup poznamy w środową noc. Wtedy też dowiemy się, kto wygrał mecz Świątek - Lamens. O rezultacie rywalizacji poinformujemy tuż po ostatniej piłce.