Iga Świątek zainaugurowała sezon 2026. Polka pokonała w trzech setach Evę Lys w ramach spotkania Polska - Niemcy w fazie grupowej United Cup.

ZOBACZ TAKŻE: United Cup 2026: Wyniki meczów

Teraz Biało-Czerwoni mierzą się z Holandią. Świątek stanie naprzeciwko Suzan Lamens. Ta wcześniej uległa w dwóch partiach Lys.

Dla Świątek i Lamens to druga bezpośrednia potyczka. Pierwszą w trzech partiach podczas US Open 2025 zwyciężyła Polka.

Iga Świątek - Suzan Lamens. Wynik meczu w United Cup. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Świątek - Lamens w United Cup poznamy w środową noc. Wtedy też dowiemy się, kto wygrał mecz Świątek - Lamens. O rezultacie rywalizacji poinformujemy tuż po ostatniej piłce.