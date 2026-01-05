Świątek wypowiedziała się po wygranej. Jednoznaczna reakcja Australijczyków po tych słowach

- Wielkie gratulacje dla Huberta, który wrócił do gry po siedmiu miesiącach przerwy i zaprezentował się kapitalnie - zaznaczyła Świątek.

Przypomnijmy, że Hurkacz tuż przed meczem Świątek pokonał Alexandra Zevreva w dwóch setach, mimo że jego rywal znajduje się na trzecim miejscu w rankingu ATP, natomiast Wrocławianin wraca po ciężkiej i długiej kontuzji.

Z kolei Świątek była wyraźną faworytką przeciwko Lys, ale ambitna Niemka postawiła twarde warunki. Kibice byli świadkami niesamowitych emocji. Ostatecznie wiceliderka rankingu WTA wygrała w trzech partiach.

ZOBACZ TAKŻE: Olbrzymie kłopoty Świątek! Tego nikt się nie spodziewał

Polce pomogło wsparcie licznej grupy kibiców z Polski, ale również przychylność australijskich fanów, którzy od lat darzą 24-latkę sympatią. Ze wzajemnością.

- Uwielbiam tutaj być, uwielbiam Sydney. To niesamowite miejsce do życia. Myślę, że mogłabym tutaj zamieszkać. Zawsze czuję się szczęśliwa gdy tu jestem. Mam nadzieję, że będziemy tutaj przyjeżdżać i grać co roku. To chyba moje ulubione miejsce na ziemi - powiedziała Polka, po czym wywołała euforię wśród australijskiej publiczności na trybunach.

Reprezentacja Polski po wygranej z Niemcami niebawem zmierzy się z Holandią.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Transmisje meczów United Cup na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport