United Cup: Iga Świątek - Suzan Lamens. Relacja live i wynik na żywo

Iga Świątek - Suzan Lamens to starcie w ramach spotkania Polska - Holandia podczas United Cup. Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Suzan Lamens na Polsatsport.pl.

Reprezentacja Polski w świetnym stylu rozpoczęła United Cup 2026. Biało-Czerwoni pokonali 3:0 Niemców i zrobili znaczny krok w kierunku awansu do fazy pucharowej turnieju.

 

Swoje zrobiła też Iga Świątek, jednak nie bez problemów. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przegrała pierwszego seta z Evą Lys, jednak w dwóch kolejnych była górą i zapisała wiktorię na konto swojej drużyny.

 

Teraz, w ostatniej potyczce w fazie grupowej, Polacy mierzą się z Holandią. Świątek w ramach tego meczu zagra przeciwko Suzan Lamens, która wcześniej uległa w dwóch partiach Lys.

 

Dotychczas Świątek i Lamens stawały po dwóch stronach siatki raz. Podczas US Open 2025 górą w trzech setach była Polka.

 

