Iga Świątek rzuciła rakietą! Co tam się zadziało?! (WIDEO)

Reprezentacja Polski świetnie radzi sobie podczas United Cup. W pierwszej kolejce fazy grupowej Biało-Czerwoni pokonali 3:0 Niemcy, a w drugiej takim samym wynikiem rozbili Holandię. Są dzięki temu pewni awansu do ćwierćfinału, w którym zmierzą się z Australią.

W ramach polsko-holenderskiej rywalizacji najpierw odbył się mecz panów. Hubert Hurkacz pokonał w nim Tallona Griekspoora. Następnie na kort wyszły panie. Świątek, jak wspomnieliśmy, wygrała z Lamens.

Na początku drugiego seta doszło do niecodziennej sytuacji. Świątek za wszelką cenę chciała przebić piłkę na stronę rywalki, ale była zbyt daleko od siatki. Wtedy postanowiła... rzucić rakietą!

Plan powiódł się połowicznie. Piłka przeszła bowiem na pole Lamens, ale ta zdołała raz jeszcze ją odbić. Świątek nie zdążyła natomiast wyhamować i wpadła w siatkę.

Obie zawodniczki skwitowały sytuację uśmiechem. Ostatecznie Świątek wygrała 6:3, 6:2.