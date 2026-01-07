Kiedy mecz Iga Świątek - Maya Joint w United Cup? O której godzinie?

Polka do tej pory dobrze prezentuje się w międzynarodowej imprezie. Jej pierwszą przeciwniczką w Australii była Eva Lys. Niemka postawiła się Raszyniance, triumfując w jednym secie. Po zaciętej rywalizacji, która trwała dwie i pół godziny, szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Świątek.

Kolejną oponentką wiceliderki rankingu była Suzan Lamens. Tenisistka z Holandii była zdecydowanie łatwiejszą rywalką dla Polki. Tym razem Świątek zakończyła pojedynek po dwóch setach i 72 minutach gry.

Teraz - w ćwierćfinale United Cup - naprzeciwko zawodniczki znad Wisły stanie Maya Joint. Plasująca się na 32. miejscu w rankingu WTA Australijka rozegrała podczas tegorocznej edycji międzynarodowej imprezy tylko jeden mecz. Lepsza od niej po dwóch setach gry okazała się Barbora Krejcikova.

Kiedy mecz Iga Świątek - Maya Joint? O której godzinie?

Mecz Świątek - Joint zostanie rozegrany w piątek 9 stycznia. Według rozpiski opublikowanej na oficjalnej stronie United Cup Świątek rozpocznie mecz o godzinie 7:30 czasu polskiego. Transmisja w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport