Polska ma awans, a tu takie wyznanie Świątek! "Znalazłam sposób"

United Cup to turniej reprezentacyjny. Każde spotkanie składa się z trzech rywalizacji - singlowej mężczyzn, singlowej kobiet i mikstowej.

ZOBACZ TAKŻE: To już koniec! Ważna decyzja wielkiej nadziei polskiego tenisa



W ramach konfrontacji z Holandią Świątek zmierzyła się z Suzan Lamens. Wiceliderka światowego rankingu pokonała rywalkę 6:3, 6:2. Tuż po zakończeniu pojedynku udzieliła wywiadu reporterce na korcie.



- W połowie pierwszego seta znalazłam sposób na to, aby grać bardziej solidnie, bo do tego momentu nie było łatwo. Cieszę się, że to mi się udało - powiedziała Świątek.



Polka wskazała też, z czego - oprócz awansu reprezentacji - jest po tym meczu najbardziej zadowolona.



- Grałam niżej na nogach, byłam aktywniejsza. Widziałam poprawę w sobie pod tym względem. To mnie bardzo cieszyło w tym meczu - wyjaśniła.



W ćwierćfinale rywalem Polski będzie Australia. To spotkanie zaplanowano na piątek.



Cała wypowiedź Igi Świątek w załączonym materiale wideo.