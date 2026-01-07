Polska ma awans, a tu takie wyznanie Świątek! "Znalazłam sposób"
Reprezentacja Polski odniosła drugie zwycięstwo w tegorocznym United Cup. Tym razem Biało-Czerwoni pokonali 3:0 Holandię, dzięki czemu zapewnili sobie awans do ćwierćfinału. Tuż po zakończeniu swojego meczu Iga Świątek pokusiła się o ciekawe wyznanie.
United Cup to turniej reprezentacyjny. Każde spotkanie składa się z trzech rywalizacji - singlowej mężczyzn, singlowej kobiet i mikstowej.
ZOBACZ TAKŻE: To już koniec! Ważna decyzja wielkiej nadziei polskiego tenisa
W ramach konfrontacji z Holandią Świątek zmierzyła się z Suzan Lamens. Wiceliderka światowego rankingu pokonała rywalkę 6:3, 6:2. Tuż po zakończeniu pojedynku udzieliła wywiadu reporterce na korcie.
- W połowie pierwszego seta znalazłam sposób na to, aby grać bardziej solidnie, bo do tego momentu nie było łatwo. Cieszę się, że to mi się udało - powiedziała Świątek.
Polka wskazała też, z czego - oprócz awansu reprezentacji - jest po tym meczu najbardziej zadowolona.
- Grałam niżej na nogach, byłam aktywniejsza. Widziałam poprawę w sobie pod tym względem. To mnie bardzo cieszyło w tym meczu - wyjaśniła.
W ćwierćfinale rywalem Polski będzie Australia. To spotkanie zaplanowano na piątek.
Cała wypowiedź Igi Świątek w załączonym materiale wideo.
Przejdź na Polsatsport.pl