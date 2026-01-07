Gdzie obejrzeć mecz Polska - Australia w ćwierćfinale United Cup?

W pierwszym meczu Polska pokonała 3:0 Niemcy. Najpierw swoje starcia singlowe wygrali Hubert Hurkacz i Iga Świątek, a później triumf w mikście odnieśli Katarzyna Kawa i Jan Zieliński.

W drugiej konfrontacji w ramach fazy grupowej Biało-Czerwoni zmierzyli się z Holandią. Aby zapewnić sobie awans do ćwierćfinału, nasi tenisiści potrzebowali już tylko jednego punktu (czyli jednego zwycięstwa). Zapewnił je Hurkacz, który ograł Tallona Griekspoora.



Mając promocję w kieszeni, w dwóch pozostałych spotkaniach Biało-Czerwoni grali bez presji. I zwyciężyli. Najpierw Świątek pokonała 6:3, 6:2 Suzan Lamens, a później Kawa i Zieliński ograli parę Demi Schuurs/David Pel 6:3, 3:6, 10-4.



W ćwierćfinale Polacy zmierzą się z Australią. Gospodarze wygrali zmagania w grupie D. W ich składzie są m.in. szósty w światowym rankingu Alex de Minaur i 32. na liście WTA Maya Joint.

Polska - Australia. Gdzie oglądać? O której godzinie?

Mecz Polska - Australia odbędzie się w piątek 9 stycznia. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane o godzinie 07:30. Następne - nie przed godziną 9:00. Ostatnie starcie rozpocznie się po zakończeniu drugiego meczu singlowego. Transmisja wszystkich w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.



Polska - Australia:

Iga Świątek - Maya Joint; 07:30 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go

Hubert Hurkacz - Alex de Minaur; nie przed 09:00 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go

Iga Świątek/Hubert Hurkacz - Hunter Storm/John-Patrick Smith; po zakończeniu meczu Huberta Hurkacza - Polsat Sport 1, Polsat Box Go