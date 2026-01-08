Iga Świątek - Maya Joint. Wynik meczu United Cup. Kto wygrał?

W piątek w 1/4 finału United Cup Polska zmierzy się z gospodarzami. Biało-Czerwoni wygrali grupę F, pokonując Niemcy i Holandię.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Australia w ćwierćfinale United Cup?

Polacy to dwukrotni finaliści United Cup. W 2024 roku spotkanie o tytuł przegrali z Niemcami, a w 2025 - z USA.

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia będzie maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.

Świątek - Joint. Wynik meczu United Cup. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Joint w United Cup 2026 poznamy w piątek 9 stycznia. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Joint, poinformujemy tuż po zakończeniu starcia.

