Iga Świątek - Maya Joint. Wynik meczu United Cup. Kto wygrał?

Iga Świątek

Iga Świątek - Maya Joint to spotkanie w ramach meczu Polska - Australia podczas United Cup 2026. Kto wygrał mecz Świątek - Joint? Jaki był wynik meczu Świątek - Joint w United Cup?

Tenisistka z rakietą w ręku, w białej czapce i koszulce, na niebieskim tle z białym napisem.
fot. PAP
Iga Świątek - Maya Joint. Wynik meczu United Cup. Kto wygrał?

W piątek w 1/4 finału United Cup Polska zmierzy się z gospodarzami. Biało-Czerwoni wygrali grupę F, pokonując Niemcy i Holandię.

 

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Australia w ćwierćfinale United Cup?

 

Polacy to dwukrotni finaliści United Cup. W 2024 roku spotkanie o tytuł przegrali z Niemcami, a w 2025 - z USA.

 

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

 

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia będzie maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów. 

Świątek - Joint. Wynik meczu United Cup. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Joint w United Cup 2026 poznamy w piątek 9 stycznia. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Joint, poinformujemy tuż po zakończeniu starcia.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

United Cup: kto zagra w półfinale?

IGA ŚWIĄTEKINNETENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Maciej Ryszczuk: Dla mnie ten medal będzie jednym z najważniejszych trofeów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 