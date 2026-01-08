Szczere wyznanie Świątek. "Tęsknię"

Po pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze Iga Świątek sięgnęła w wieku zaledwie 19 lat. W 2020 okazała się najlepsza na Roland Garros. Sama zawodniczka przyznawała jednak jeszcze wtedy, że przed nią wiele pracy.

Tak było. Polka nie od razu wdarła się do światowej czołówki. Zanim tak się stało, toczyła boje z wyżej notowanymi tenisistkami, które nie zawsze kończyły się powodzeniem. Teraz nasza rodaczka wróciła do tamtych momentów.

- Cóż, nigdy nie myślałam o sobie jako o jakiejś wschodzącej gwieździe czy coś w tym stylu. Po prostu staram się grać najlepiej, jak potrafię, będąc outsiderką. Szczerze mówiąc, to było całkiem fajne. Tęsknię za tamtymi dniami - powiedziała 24-latka, cytowana przez serwis tennisworldusa.org.

Świątek cofnęła się pamięcią do czasów jej rywalizacji z Ashleigh Barty. W tamtym okresie to właśnie ona odnosiła największe sukcesy. Zdobyła trzy tytuły wielkoszlemowe: Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 oraz Australian Open 2022.

- Pamiętam, jak faktycznie grałam przeciwko Ash. Czułam, jaka była świetna, gdy była numerem 1. Naprawdę mnie inspirowała. Bycie outsiderką i wschodzącą gwiazdą ze świeżością, którą ma się wtedy, to coś wspaniałego. To moment, w którym najbardziej rozwija się swoją grę - oceniła raszynianka.

Polka dwukrotnie stawała naprzeciwko Barty. Za każdym razem w dwóch setach lepsza okazywała się Australijka: w Madrycie (2021) i Adelajdzie (2022).

W 2022 Barty natomiast niespodziewanie zakończyła karierę. Pozycję liderki rankingu WTA przejęła po niej właśnie Świątek.

A już w piątek 9 stycznia sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zmierzy się z inną reprezentantką "Kraju Kangurów" - Mayą Joint - w ramach ćwierćfinałowego meczu Polska - Australia w United Cup. 19-latka to niezwykle utalentowana zawodniczka. Obecnie zajmuje 32. pozycję na światowej liście, co jest jej życiowym rezultatem

United Cup: Polska - Australia. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Ćwierćfinał Polska - Australia w United Cup odbędzie się 9 stycznia. Jako pierwsze, o godzinie 7:30, na kort wyjdą Świątek i Joint. Następnie Hubert Hurkacz zagra z Alexem de Minaurem, a na koniec do akcji wkroczą pary mieszane. Transmisja wszystkich spotkań w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go.