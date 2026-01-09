Iga Świątek - Maya Joint. Skrót meczu (WIDEO)

Jakub ŻelepieńIga Świątek

Iga Świątek wygrała z Mayą Joint 6:1, 6:1 w ramach spotkania Polska - Australia w tegorocznym United Cup. Obejrzyj skrót meczu Świątek - Joint poniżej.

Tenisistka odbija piłkę rakietą podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Świątek od początku zdominowała rywalkę, która jest 32. w światowym rankingu. Australijka w pierwszym secie zdołała wygrać tylko pierwszego gema, sześć kolejnych dość spokojnie padło łupem wiceliderki listy WTA.

 

W drugiej partii niżej notowana tenisistka postawiła Polce trudniejsze warunki. W drugim gemie przegrywała już 0:40, ale obroniła wszystkie break pointy i utrzymała podanie, ale ta sztuka nie udała jej się chwilę później. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przełamała ją w czwartym gemie, co okazało się kluczowe dla losów spotkania. W trzech kolejnych gemach Joint była w stanie zdobyć tylko jeden punkt.

 

Pojedynek trwał 58 minut.

IGA ŚWIĄTEKINNEMAYA JOINTTENISTURNIEJE ATP I WTAUNITED CUP
