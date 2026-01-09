Świątek udzielała wywiadu. Nagle takie słowa do kibiców. Natychmiastowa reakcja

Jakub ŻelepieńIga Świątek

Iga Świątek bezbłędnie wykonała swoje zadanie w ćwierćfinale United Cup, pokonując Mayę Joint 6:1, 6:1. Tuż po zakończeniu spotkania udzielała natomiast wywiadu na korcie. W pewnym momencie zwróciła się bezpośrednio do kibiców, co wywołało natychmiastową reakcję na trybunach.

Iga Świątek udziela wywiadu na korcie, w tle widownia z polskimi flagami.
Świątek udzielała wywiadu. Nagle takie słowa do kibiców. Natychmiastowa reakcja

Świątek nie dała szans Australijce. W obu setach kontrolowała przebieg wydarze, czego efektem jest zwycięstwo 6:1.

 

- Cieszę się z jakości i intensywności mojej gry. To był dobry mecz w moim wykonaniu - podsumowała Świątek.


Polska tenisistka została też zapytana o warunki pogodowe. W Sydney jest bowiem bardzo ciepło - ponad 30 stopni Celsjusza.


- Choć faktycznie zrobiło się cieplej, mam wrażenie, że jest mniej duszno niż wcześniej. Nie pociłam się szczególnie mocno. Ponadto jestem tu od jakiegoś czasu i przystosowałam się już do warunków - wyjaśniła zawodniczka.


Na koniec Świątek zwróciła się bezpośrednio do kibiców.


- Jeśli chodzi o trybuny, siły są wyrównane. Polscy fani, którzy są w mniejszości względem australijskich gospodarzy, są bardzo głośni. Dziękuję za to! - powiedziała wiceliderka światowego rankingu, a kibice zareagowali głośnym aplauzem.


Cała wypowiedź Igi Świątek w załączonym materiale wideo.

 

