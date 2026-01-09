Świątek udzielała wywiadu. Nagle takie słowa do kibiców. Natychmiastowa reakcja
Iga Świątek bezbłędnie wykonała swoje zadanie w ćwierćfinale United Cup, pokonując Mayę Joint 6:1, 6:1. Tuż po zakończeniu spotkania udzielała natomiast wywiadu na korcie. W pewnym momencie zwróciła się bezpośrednio do kibiców, co wywołało natychmiastową reakcję na trybunach.
Iga Świątek - Maya Joint. Skrót meczu
Iga Świątek: Cieszę się z jakości mojej gry. To na pewno był dobry mecz
Świątek nie dała szans Australijce. W obu setach kontrolowała przebieg wydarze, czego efektem jest zwycięstwo 6:1.
ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka nie zwalnia. Jest już w półfinale
- Cieszę się z jakości i intensywności mojej gry. To był dobry mecz w moim wykonaniu - podsumowała Świątek.
Polska tenisistka została też zapytana o warunki pogodowe. W Sydney jest bowiem bardzo ciepło - ponad 30 stopni Celsjusza.
- Choć faktycznie zrobiło się cieplej, mam wrażenie, że jest mniej duszno niż wcześniej. Nie pociłam się szczególnie mocno. Ponadto jestem tu od jakiegoś czasu i przystosowałam się już do warunków - wyjaśniła zawodniczka.
Na koniec Świątek zwróciła się bezpośrednio do kibiców.
- Jeśli chodzi o trybuny, siły są wyrównane. Polscy fani, którzy są w mniejszości względem australijskich gospodarzy, są bardzo głośni. Dziękuję za to! - powiedziała wiceliderka światowego rankingu, a kibice zareagowali głośnym aplauzem.
Cała wypowiedź Igi Świątek w załączonym materiale wideo.
Przejdź na Polsatsport.pl