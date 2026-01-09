Świątek udzielała wywiadu. Nagle takie słowa do kibiców. Natychmiastowa reakcja

Świątek nie dała szans Australijce. W obu setach kontrolowała przebieg wydarze, czego efektem jest zwycięstwo 6:1.

- Cieszę się z jakości i intensywności mojej gry. To był dobry mecz w moim wykonaniu - podsumowała Świątek.



Polska tenisistka została też zapytana o warunki pogodowe. W Sydney jest bowiem bardzo ciepło - ponad 30 stopni Celsjusza.



- Choć faktycznie zrobiło się cieplej, mam wrażenie, że jest mniej duszno niż wcześniej. Nie pociłam się szczególnie mocno. Ponadto jestem tu od jakiegoś czasu i przystosowałam się już do warunków - wyjaśniła zawodniczka.



Na koniec Świątek zwróciła się bezpośrednio do kibiców.



- Jeśli chodzi o trybuny, siły są wyrównane. Polscy fani, którzy są w mniejszości względem australijskich gospodarzy, są bardzo głośni. Dziękuję za to! - powiedziała wiceliderka światowego rankingu, a kibice zareagowali głośnym aplauzem.



Cała wypowiedź Igi Świątek w załączonym materiale wideo.