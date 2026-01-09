United Cup: Iga Świątek - Coco Gauff. Relacja live i wynik na żywo
Iga Świątek kontra Coco Gauff to drugie starcie półfinałowe w rywalizacji Polski z USA podczas United Cup. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Coco Gauff na Polsatsport.pl.
Biało-Czerwoni świetnie zaprezentowali się w fazie grupowej tegorocznej edycji United Cup. Najpierw rozprawili się z Niemcami, a następnie bez większych problemów pokonali Holendrów. Dzięki temu Polacy zajęli pierwsze miejsce w grupie i awansowali do ćwierćfinału.
ZOBACZ TAKŻE: Wielka walka Majchrzaka z mistrzem wielkoszlemowym! Zadecydował trzeci set
W nim zmierzyli się z gospodarzami - Australijczykami. Poprzeczka poszła w górę, a awans Biało-Czerwoni zapewnili sobie dopiero po meczu miksta. Katarzyna Kawa i Jan Zieliński okazali się lepsi od Storm Hunter i John-Patricka Smitha.
Swoje wszystkie dotychczasowe meczu wygrała Świątek. Raszynianka najpierw okazała się lepsza od Evy Lys, a następnie Suzan Lamens i Mai Joint.
Gauff poniosła jedną, bardzo niespodziewaną porażkę. W drugim spotkaniu fazy grupowej uległa Jessice Bouzas Maneiro. Amerykanka odniosła również dwa zwycięstwa: nad Solaną Sierrą oraz Marią Sakkari.
Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Coco Gauff na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl